Generalni direktor kompanije Er Srbija, Jirži Marek, izjavio je da nacionalni avio-prevoznik budno prati eskalaciju situacije na Bliskom istoku i da je spreman da reaguje u skladu sa potrebama putnika i države.

S obzirom na to da se bezbednosna situacija u ovom regionu menja velikom brzinom, Marek je istakao da kompanija u svakom trenutku analizira operativne planove.

Pripravnost za dobrovoljni povratak putnika

Iako nije želeo da iznosi precizne podatke o popunjenosti letova ili broju preostalih putnika, Marek je potvrdio da Er Srbija poseduje resurse za vanredne operacije.

- Ne bih želeo da pominjem tačne brojeve. Situacija je izuzetno dinamična i menja se bukvalno iz sata u sat. Ono što je sigurno jeste da imamo slobodne kapacitete ukoliko se ukaže potreba za organizovanjem repatrijacionih letova - naglasio je Marek.

Bezbednost i informisanje na prvom mestu

Direktor srpske avio-kompanije je podvukao da su svi operativni timovi u stanju pripravnosti i da je prioritet bezbednost putnika i posada.