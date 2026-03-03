Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek za Kurir: Pratimo krizu na Bliskom istoku i spremni smo da reagujemo (Video)
Generalni direktor kompanije Er Srbija, Jirži Marek, izjavio je da nacionalni avio-prevoznik budno prati eskalaciju situacije na Bliskom istoku i da je spreman da reaguje u skladu sa potrebama putnika i države.
S obzirom na to da se bezbednosna situacija u ovom regionu menja velikom brzinom, Marek je istakao da kompanija u svakom trenutku analizira operativne planove.
Pripravnost za dobrovoljni povratak putnika
Iako nije želeo da iznosi precizne podatke o popunjenosti letova ili broju preostalih putnika, Marek je potvrdio da Er Srbija poseduje resurse za vanredne operacije.
- Ne bih želeo da pominjem tačne brojeve. Situacija je izuzetno dinamična i menja se bukvalno iz sata u sat. Ono što je sigurno jeste da imamo slobodne kapacitete ukoliko se ukaže potreba za organizovanjem repatrijacionih letova - naglasio je Marek.
Bezbednost i informisanje na prvom mestu
Direktor srpske avio-kompanije je podvukao da su svi operativni timovi u stanju pripravnosti i da je prioritet bezbednost putnika i posada.
- Veoma pažljivo posmatramo razvoj događaja. Čim se ukaže prilika ili potreba za dodatnim informacijama, blagovremeno ćemo obavestiti javnost - zaključio je Marek.