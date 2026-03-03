Slušaj vest

Generalni direktor kompanije Er Srbija, Jirži Marek, izjavio je da nacionalni avio-prevoznik budno prati eskalaciju situacije na Bliskom istoku i da je spreman da reaguje u skladu sa potrebama putnika i države.

S obzirom na to da se bezbednosna situacija u ovom regionu menja velikom brzinom, Marek je istakao da kompanija u svakom trenutku analizira operativne planove.

Pripravnost za dobrovoljni povratak putnika

Iako nije želeo da iznosi precizne podatke o popunjenosti letova ili broju preostalih putnika, Marek je potvrdio da Er Srbija poseduje resurse za vanredne operacije.

- Ne bih želeo da pominjem tačne brojeve. Situacija je izuzetno dinamična i menja se bukvalno iz sata u sat. Ono što je sigurno jeste da imamo slobodne kapacitete ukoliko se ukaže potreba za organizovanjem repatrijacionih letova - naglasio je Marek.

Bezbednost i informisanje na prvom mestu

Direktor srpske avio-kompanije je podvukao da su svi operativni timovi u stanju pripravnosti i da je prioritet bezbednost putnika i posada.

- Veoma pažljivo posmatramo razvoj događaja. Čim se ukaže prilika ili potreba za dodatnim informacijama, blagovremeno ćemo obavestiti javnost - zaključio je Marek.

Ne propustiteInfoBizJirži Marek: Svakog minuta se proda po jedna avionska karta tokom sajma turizma
Jirži Marek
InfoBizJirži Marek, generalni direktor "Er Srbije": Avijacija je kao voz koji nikada ne staje - Motivaciju crpim od saradnika, aikido me rešava stresa
Jirži Marek
InfoBizEr Srbija oborila rekord: 4,2 miliona putnika, cilj šest miliona i nove destinacije
er srbija putnici letovi jul avgust
InfoBizER SRBIJA ZVANIČNO NAJBOLJA U ISTOČNOJ EVROPI! Veliko priznanje za srpsku avio-kompaniju "Ponosni ambasador zemlje u celom svetu"
Jirži Marek i George Petković