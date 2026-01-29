Slušaj vest

Generalni direktor "Er Srbije" (Air Serbia) Jirži Marek vodi kompaniju kroz period brzog rasta i izazova na tržištu avijacije. S bogatim međunarodnim iskustvom i vizijom za regionalni razvoj, Marek govori o prilikama koje je kompanija iskoristila tokom kovida, strateškim planovima za naredne godine, kao i o načinu na koji motiviše svoj tim i gradi brend srpskog nacionalnog avio-prevoznika.

Kako se sećate svog prvog dana kao generalni direktor? Koliko je to bilo drugačije od prethodnih pozicija u velikim avio-kompanijama?

- Sećam se kao da je bilo juče. Bili smo usred kovida, koji je napravio osećaj kao da godine nestaju. Pre pandemije smo rasli, a posle još brže. To je kao ulazak u voz koji ne prestaje da ubrzava. Kada pređete na poziciju generalnog direktora, samo ste nekoliko vagona ispred, ali voz i dalje juri. Avijacija je takva - ne staje.

Koji su strateški ciljevi "Er Srbije" u narednih tri do pet godina?

- Već smo lider u regionu bivše Jugoslavije. Cilj nam je da postanemo lider i na širem Balkanu. Trenutno letimo na više od 100 destinacija u Evropi, Mediteranu, Severnoj Americi i Aziji. U narednim godinama fokusiraćemo se na zgušnjavanje mreže, poboljšanje povezanosti i dodavanje nekoliko novih destinacija svake godine. Više neće biti dramatičnog rasta; sada prelazimo na stabilan, organski razvoj.

Koja je bila najvažnija komercijalna odluka u prve tri godine rada u "Er Srbiji"?

- Tokom pandemije iskoristili smo vreme za internu transformaciju. Uveli smo moderne prodajne i digitalne sisteme. Godine 2019. imali smo 2,8 miliona putnika i 1.500 zaposlenih. Prošlu godinu završili smo sa 4,57 miliona putnika - sa istim brojem zaposlenih. Tadašnje vreme je tražilo dodatnu odgovornost, ali nam je omogućilo da poboljšamo svoju efikasnost i iz tog perioda izađemo jači.

Kako se "Er Srbija" priprema za nove izazove na evropskom tržištu, uključujući situaciju sa energentima?

- Imamo više od jednog plana - B, C, D i E. Agilnost je ključ. Deo flote imamo na kratkoročnom zakupu, što nam omogućava brzo smanjenje ili povećanje kapaciteta u slučaju krize. To nam pomaže i u rastu i u upravljanju rizikom.

Kad želim da se isključim, biram Japan Kako održavate ravnotežu između posla i privatnog života?

- Rođen sam kao Vaga - ravnoteža mi je u genima. Trudim se da provodim što više vremena s porodicom. Najbolje se isključim kada letim u drugu vremensku zonu, gde telefon ne zvoni. Moja destinacija za resetovanje je Japan.

Kako motivišete svoj tim u izazovnim vremenima?

- Na početku je motivacija dolazila odozgo, ali s vremenom je postala odozdo nagore. Ljudi vide rezultate svog rada i žele da doprinesu uspehu. Dajem smernice i resurse, ali prava motivacija dolazi iz svakodnevnog truda. Važno je da svaki dan budete bolji nego juče.

Kako se promenila percepcija brenda "Er Srbija"?

- Brend se menja i razvija. Kada smo nakon pomenutog izazovnog perioda izašli profitabilni, mogli smo da ulažemo u kvalitet. Dodatno smo unapredili svojuu uslugu na letovima dužim od dva i po sata, poboljšali putničko iskustvo, otvorili premijum zonu za prijavu na let za biznis putnike, planiramo otvaranje novog premijum salona i u toku je uvođenje prvog programa lojalnosti "Er Srbije". Želimo da nas ljudi doživljavaju kao tradicionalni brend koji u sebi nosi srpsko gostoprimstvo.

Postoji li mentor ili uzor koji je uticao na vaš stil rukovođenja?

- Bio je to moj učitelj aikida, koji je preminuo pre dvadeset godina. Aikido treniram više od 35 godina - to je deo mog života i pomaže mi da izbacim stres.

Koje su vaše osnovne vrednosti kao lidera?