Japanska kompanija „Tojo tajer” (Toyo Tire) 19. marta planira da položi kamen temeljac za izgradnju Centra za istaživanje i razvoj (R and D) u Inđiji.

Očekuje se, kako su najavili iz kompanije, da će otvaranju prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predstavnik „Tojo tajer” korporacije Satoru Morija i predstavnik Ambasade Japana u Srbiji Acuši Saito.

"Tojo tajer” planira izgradnju Centra za inovacije u okviru postojećeg industrijskog kompleksa koji će biti deo „Tojo tajer” proizvodnog kompleksa, kao deo koji se bavi istraživanjem i razvojem novih proizvoda. Cilj ovakvog centra je inovacija, unapređenje postojećih ili stvaranje potpuno novih proizvodnih rešenja i time postaje integralni deo proizvodnog procesa fabrike, kako bi se povećala konkurentnost, efikasnost i održivost organizacije, a svrha ovog objekta je istraživanje i razvoj procesa mešanja i ekstruzije gume za automobilske gume.

Novi objekat će biti deo „Tojo tajer” proizvodnog kompleksa koji će služiti za istraživanje i razvoj procesa mešanja i ekstruzije gume za pneumatike. Kako bi se potvrdile performanse novih formulacija i brzo se primenile u proizvodnji, predviđa se postrojenje za istraživanje i razvoj u prostorijama Centra, gde bi se uveli mikser linija i ekstruder koji su manjeg obima od proizvodnih mašina, i procenili i verifikovali uslovi rada opreme za mešanje i ulazni uslovi sirovina u razvoju procesa mešanja.

Prema urbanističkom projektu za izgradnju objekta, koji je objavljen prošle godine u oktobru, granicu prostora čini železnička pruga broj 105 Beogral (Centar) - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - državna granica - (Kelebija), južna regulaciona linija Ulice Industrijska 3, i međne linije sa susednim parcelama. Urbanistički projekat ima dva obuhvata koja iznose ukupno 637.455 kvadratna metra. Uži obuhvat se odnosi na deo katastarske parcele koji se nalazi u severozapadnom uglu pracele, odnosno kompleksa, severno od postojećeg objekta 7 (zgrada za proizvodnju saobraćajnih sredstava - proizvodni objekat) i predstavlja prostor uokviru kojeg je planirana izgradnja Centra i neposredno okruženje sa planiranim i postojećim internim saobraćajnicama. Površina tog obuhvata iznosi 9.135 kvadratnih metara.

Planirano je da Centar za inovacije bude izgrađen u severozapadnom uglu kompleksa, u blizini administrativne zgrade, preko puta valjare i proizvodnog objekta. Objekat se predviđa delom na dva sprata, delom sa jednim spratom, ukupne bruto površine od oko 6.000 kvadratnih metara i njemu će biti zaposleno oko 20 ljudi. U istočnom krilu planirane su laboratorije, prostori za testiranje i analizu sprovedenih ispitivanja, dok bi se u zapadnom krilu nalazi uslovno rečeno „proizvodnja“, koja je eksperimentalnog tipa sa konferencijskom salom i glavnom kancelarijom zaposlenih u kome će se predstavljati i obrađivati podaci dostignuća i istaživačkog rada.

Najveća japanska grinfild investicija Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković je prošle godine obišla pogon „Tojo tajera” u Inđiji, a potom je posetila i sedište kompanije u Osaki, u Japanu. Ona je tada kazala da će izgradnja Centra biti velika šansa za mlade i studente da doprinesu razvoju i modernizaciji fabrike. Takođe, ocenila je da je to najveća grinfild investicija iz Japana u našoj zemlji, koja predstavlja primer moderne industrije budućnosti, zasnovane na znanju, savremenim tehnološkim rešenjima i korišćenju obnovljivih izvora energije, uključujući i solarnu energiju.

Proizvodnja gume, odnosno pokretanje miksera će se odvijati jednom sedmičo i efektivno će raditi šest sati. U objektu se predviđaju eksperimentalni prostori u kome će se proizvesti guma, laboratorije za ispitivanje proizvedenog materijala, kancelarije za obradu analiza ipodataka, prostor za prezentaciju i prikazivanje ostvarenih rezultata ispitivanja i obuku zaposlenih. Glavni ulaz u objekat je približno centralno postavljen na južnoj fasadi. Centralnim stepeništem je obezbeđena vertikalna komunikacija do konferencijske sale, lobija i krovne terase ispred nje, kao i do glavne kancelarije na drugom spratu. Centralno stepenište je dizajniran da svojim oblikom podseća na oblik pneumatika za automobile.