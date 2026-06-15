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Od prvih letova nekadašnjeg JAT-а do današnje Er Srbije, ove linije predstavljaju više od saobraćajnih veza – one su spona između kultura i ekonomija i značajno doprinose povezivanju dve zemlje.

Već 70 godina, od 5. juna 1956. godine, povezujemo Beograd i Milano – gradove stila, kulture i nezaboravnih susreta. Tokom vremena, ova linija postala je važna veza između dva značajna evropska centra, a generacije putnika birale su upravo ovaj let, stvarajući kontakte, ideje i uspomene.

Beograd i Rim direktno su povezani već sedam decenija, tačnije od 15. juna 1956. godine. Kao večni grad i jedan od najznačajnijih kulturno-istorijskih centara Evrope, Rim predstavlja važnu tačku u mreži Er Srbije, dok ova linija putnicima kontinuirano nudi priliku da otkrivaju bogato nasleđe i savremeni duh oba grada.

Er Srbija danas povezuje Beograd sa ukupno deset destinacija u Italiji – Rimom, Milanom, Venecijom, Firencom, Bolonjom, Barijem, Palermom, Katanijom, Algerom i Napuljem, čime dodatno učvršćuje svoje prisustvo na italijanskom tržištu.

Kompanija nastavlja da razvija svoju mrežu i unapređuje kvalitet usluge, sa ciljem jačanja povezanosti između Srbije i Italije u godinama koje dolaze.