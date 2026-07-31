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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da narednih dana očekuje finalizaciju dogovora između MOL-a i Gaspromnjefta o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u, kao i da će verovatno o tome razgovarati i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom.

- Narednih dana očekujemo finalizaciju dogovora. Verovatno ću razgovarati i sa ruskim predsednikom i mađarskim premijerom, Putinom i Petarom Mađarom. Nadam se da to završimo.

Vučić je tokom posete selu Vasilj kod Knjaževca, gde je obišao mobilnu ambulantu, rekao da je teška situacija na tržištu nafte zbog rata u Iranu.

"Ali na kotacijama je pakao. Možete vi da nam kažete - pala cena nafte sa 100 na 96 ili na 86 dolara za barel, pa podigla se na 93, svejedno, nema goriva, nema dizela. I dalje ne prolazi. Nema. U Konstanci ne možeš da kupiš za 15 dana ništa. I šta briga nekog u narodu ovde? Šta briga bilo koga u Srbiji? Ljudi kažu: Mi hoćemo da dođemo na pumpu, da sipamo gorivo. Kome ja da pričam koliko to nas para košta, koliko problema i svega drugog ima? I ne treba da pitam", rekao je Vučić.

Istakao je da zato ima noćnu moru od rata u Iranu i u Ukrajini.

"Bukvalno noćne more. Pošto ljudi misle: To nas ne dotiče. Dotiče i te kako. I to da se završi. Da rešimo pitanje MOL-a i eto nama investicionog rejtinga od svih agencija u roku od mesec dana, eto nama, da vam odmah kažem, za još jedan, dva odsto da uvećamo plate i penzije i da nam MMF odobri. Jer znaju da ćemo da imamo još veću stopu rasta sledećih godina", rekao je Vučić.

Na komentar novinara da je primio šeika bin Zajeda i pitanje da li je od njega saznao neke nove informacije, Vučić je rekao da se nada da će trenutno primirje da se produži.

"Bukvalno nas to ubi, nema nafte na kotacijama. I dalje nam je Dunav plovan, ali morate da imate polu prazan brod da bi mogao da ide (zbog niskog vodostaja), zato što gaz mora da bude mnogo manji nego što je inače. Vozovi nam i dalje rade što se tiče uvoza nafte. Sad razmišljamo da krenemo kamionima da uvozimo", rekao je Vučić.