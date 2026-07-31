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Dok se veći deo Srbije ovog vikenda priprema za još jedan talas letnjih vrućina, postoji jedno mesto gde će jutra biti gotovo jesenja. Prema prognozama meteoroloških servisa, najniže temperature očekuju se na Staroj planini, gde će se u višim predelima tokom noći i u ranim jutarnjim satima živa u termometru spuštati na oko 12 stepeni, a na najvišim vrhovima moguće je i koji stepen niže.

Ako vam je dosta asfalta koji isijava toplotu i klima uređaja koji rade bez prestanka, Stara planina je jedno od retkih mesta u Srbiji gde čak i usred leta možete da uživate u svežem planinskom vazduhu. Osim što pruža predah od visokih temperatura, ova planina krije i neke od najlepših prirodnih pejzaža u zemlji. Na prijatnih 22 stepena koliko je najavljena najviša temperatura za ovaj vikend, evo nekoliko predloga kako možete provesti vikend na Staroj planini.

Prva stanica za većinu posetilaca je Babin Zub, jedan od simbola Stare planine i vidikovac sa kog se pruža spektakularan pogled na planinske vrhove. Ljubitelji planinarenja često nastavljaju ka Midžoru, najvišem vrhu Srbije (2.169 metara), do kog vodi jedna od najlepših planinskih staza u zemlji.

Stara planina poznata je i po velikom broju vodopada, pa je pravi raj za one koji vole aktivan odmor. Među najlepšima su Bigar, jedan od najfotografisanijih vodopada u Srbiji, zatim Tupavica, koji je posebno impresivan nakon kiše, kao i Piljski vodopad, jedan od najviših u Srbiji, do kog vodi nešto zahtevnija pešačka staza.

Ako više volite mirniji tempo, vredi obići tradicionalna planinska sela u kojima vreme kao da sporije prolazi. Ovde još mogu da se probaju autentični specijaliteti istočne Srbije - domaći kačkavalj, belmuž, jagnjetina ispod sača i pite pripremljene po starim receptima.

Ljubitelji prirode mogu da uživaju i u brojnim pešačkim i biciklističkim stazama, vožnji kroz netaknutu prirodu ili jednostavno da provedu dan na nekom od vidikovaca, daleko od gradske gužve.

Ako ste ovog vikenda u potrazi za mestom gde ćete spavati pod ćebetom umesto pod klimom, teško da ćete u Srbiji pronaći bolju opciju od Stare planine. Pored prijatnih temperatura, dočekaće vas planinski mir, fantastični vidikovci i priroda koja je ostala gotovo netaknuta.