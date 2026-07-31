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Kada je balkon mali, lako se dogodi da nekoliko saksija, stolica i sitnica potpuno zatrpa prostor, pa on izgleda još manje nego što zaista jeste.

Umesto da sve držite na podu, iskoristite zidove, ogradu i druge vertikalne površine. Tako ćete dobiti više prostora za kretanje, a balkon će izgledati prostranije, urednije i lepše.

Zbog toga stručnjaci za uređenje enterijera izdvajaju jedno pravilo koje pravi najveću razliku – oslobodite pod i razmišljajte vertikalno.

1. Zidovi su vaš najveći saveznik

Prazan zid na balkonu krije mnogo mogućnosti. Na njega možete postaviti zidne police za cveće, ukrase ili fenjere, a odličan izbor su i modularni sistemi koji omogućavaju da raspored prilagodite svojim potrebama.

Ako ne želite da bušite zidove, postoje samostojeće police u obliku merdevina koje se naslanjaju na zid. One zauzimaju vrlo malo prostora, a pružaju dovoljno mesta za cveće, začinsko bilje ili dekoraciju.

2. Iskoristite ogradu balkona

Ograda ne služi samo kao zaštita - može postati i dodatni prostor za odlaganje ili uzgoj biljaka. Žardinjere koje se kače na ogradu štede prostor na podu, a veoma praktični su i sklopivi stolovi koji se pričvršćuju za ogradu.

Kada ih ne koristite, jednostavno ih sklopite i ponovo oslobodite prostor.

3. Neka biljke rastu u visinu

Umesto velikih saksija koje zauzimaju dragocen prostor, izaberite viseće biljke ili vertikalne bašte. Zidni nosači, viseće saksije i rešetke po kojima biljke mogu da se penju stvaraju utisak zelene oaze bez narušavanja funkcionalnosti balkona.

Na ovaj način možete gajiti i začinsko bilje poput bosiljka, nane ili ruzmarina, koje će vam uvek biti pri ruci.

4. Birajte višenamenski nameštaj

Na malom balkonu svaki komad nameštaja trebalo bi da ima više od jedne namene. Klupa sa prostorom za odlaganje, sklopive stolice ili sto koji se po potrebi sklapa pomoći će da balkon ostane uredan i prohodan.

Što je manje glomaznog nameštaja na podu, to će prostor izgledati veći.

5. Sitnice organizujte na zidovima

Metla, kanta za zalivanje, baštenski alat ili ukrasna rasveta često završavaju na podu i stvaraju utisak nereda. Jednostavne zidne kukice, perforirane organizacione table ili uske zidne police omogućavaju da sve bude uredno složeno i lako dostupno.

6. Manje je više

Kod uređenja malih balkona važi pravilo da je umerenost najbolji izbor. Nekoliko pažljivo odabranih biljaka, jedan udoban komad nameštaja i nekoliko dekorativnih detalja često ostavljaju mnogo bolji utisak od pretrpanog prostora.

Svaki slobodan centimetar poda vizuelno povećava balkon i čini ga prijatnijim za boravak.

7. Dobrom organizacijom do većeg prostora

Bez obzira na to da li vaš balkon ima tri ili deset kvadratnih metara, najveća greška je razmišljati samo o prostoru na podu. Kada počnete da koristite zidove, ogradu i prostor iznad visine očiju, shvatićete koliko mesta zapravo imate.