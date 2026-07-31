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U EKSPO selu izgrađeno je čak 1.500 stanova, koji se trenutno opremaju. U njih će biti smešteni učesnici izložbe iz svih krajeva sveta, a posle završetka izložbe oni se neće naći na tržištu pod komercijalnim uslovima, već će biti ponuđeni po znatno povoljnijim cenama specifičnim grupama građana.

Izgrađeno 1.500 stanova

"Već je napravljeno tačno 1.500 stanova. Oni su raspoređeni u 11 objekata, sa 28 ulaza. Mi se trenutno nalazimo u centralnom objektu, zovemo ga 'potkovica' jer ima oblik ćiriličnog P", izjavio je za RTS v. d. direktora Građevinske direkcije Srbije Boris Bjelica.

Ekipa RTS-a bila je u pokaznom trosobnom stanu od 93 kvadrata koji je opremljen po modelu kako će biti opremljen za učesnike Ekspo izložbe.

"Svi stanovi i svi objekti su suštinski gotovi, 99 plus je gotovost, ostali su samo fini radovi", rekao je Bjelica.

Najviše je napravljeno jednoiposobnih stanova, prilagođenih pojedinačnim posetiocima, i njih je 1.020. Dvosobnih stanova ima 56, dvoiposobnih 350, trosobnih 40 i 28 četvorosobnih stanova. Napravljeno je takođe i šest garsonjera.

Ekspo selo ostaje Beogradu posle izložbe

Međutim, Ekspo selo je od samog početka projektovano za dvostruku namenu - isprva će ugostiti delegacije zemalja učesnica, a zatim čitav kompleks ostaje Beogradu.

"Vlada Republike Srbije će doneti odluku o daljem raspolaganju stanovima. Oni su projektovani, dimenzionisani, upravo za to da krajnji korisnici budu stanari", naveo je Bjelica.

1/4 Vidi galeriju U Ekspo selu izgrađeno je 1.500 stanova koji su raspoređeni u 11 objekata sa 28 ulaza. Foto: Printscreen/RTS.rs

Sami stanovi još uvek nisu dostupni na tržištu nekretnina, a učesnici Ekspa koji će u njima boraviti ključ u ruke dobijaju od oktobra, a do kraja godine svi bi već trebalo da budu useljeni.