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Glumica Marija Petronijević najveću popularnost je stekla ulogom u seriji "Selo gori, a baba se češlja", nakon čega je na vrhuncu karijere nestala iz javnog života. Ona se preselila u rodno selo Visibabe, a sada je pokazala kako provodi vreme tokom letnje sezone.

Marija je nedavno zasadila organski čeri paradajz, a nakon berbe je odlučila da ga osuši na suncu. Deo procesa je pokazala pratiocima na Instagramu.

"Malo da se osuše na suncu", napisala je glumica.

Život na selu, stoka i svakodnevni rad

Marija Petronijević danas živi potpuno drugačijim tempom. Na svom imanju ima stoku, obrađuje zemlju i svakodnevno učestvuje u poslovima koji su deo seoskog života

Inače, glumica se ne libi nijednog seoskog posla. Vodi računa o stoci, poljoprivredne poslove vešto rešava i gaji organsko povrće.

- Moje poljoprivredno gazdinstvo polako počinje da liči na prosečnu srpsku kuću na selu u kojoj ima svega dovoljno za sreću i zadovoljstvo sa danonoćnom obaveznom, onu kuću koja se ne boji dolazećih dana, jer nema vremena za strah - stoku treba nahraniti i napojiti, njive zaliti i opleviti, voće orezati, obrati ili pokupiti - rekla je ona ranije za "Blic" i otkrila da joj nije bilo mnogo teško da se prilagodi, s obzirom da je odrasla na selu.

Muž joj najveća podrška

Podsetimo, glumica je dugo krila ko je suprug sa kojim je dobila troje dece, a nedavno je istakla da joj je on najveća podrška.

Prenela je i njegovu opasku na temu javnog interesovanja za njihov život na selu, uz dozu ironije i realnosti:

- Bilo bi u redu da se bave sa mnom kada bih bio Žan-Pol Sartr, a ti Simon de Bovoar, tada bi imalo o čemu da se piše. Ovako, šta da se piše – koliko sam ovaca danas jurio po livadi ili koliko je mleka dala neka ovca? Sačekajmo da vidimo rezultate rada, pa možda i ima o čemu da se piše, ali ne o meni lično, nego o procesu, da bi i drugi mogli to da primene - prenela je glumica njegove reči.