Da nema pčela, ne bi bilo ni života na planeti. A upravo želeći da produži život teško oboleloj majci, Petar Lukić iz Užica nabavio je 2004. godine prvih pet rojeva pčela i tako zakoračio u pčelarstvo.

Na dedovini u selu Stapari, udaljenom 11 km od Užica, danas njegov pčelinjak broji 120 pčelinjih društava, s kojih je pre nekoliko godina uspeo da ubere rekordnih sedam tona meda.

Iako mu to nije glavno zanimanje, već dodatni posao kojim se bavi cela porodica, nezaposlena supruga Dušica i dva sina školarca, Petar za Biznis Kurir ističe da nije daleko dan kad će pčelarstvo postati glavni porodični biznis.

Prvi rojevi na poklon

- Majka je bila bolesna od multiple skleroze i čuli smo za neki način lečenja koji se u Americi sprovodio pčelinjim ubodom. Od prijatelja smo na poklon dobili prvih pet rojeva da bismo probali da joj pomognemo i tako smo počeli da se bavimo pčelarstvom. Posle godinu dana majka je preminula jer je bolest bila uznapredovala, ali pčele su ostale i počeli smo malo-pomalo da proširujemo pčelinjak. I sad smo došli do broja od 120 pčelinjih društava - počinje priču Petar.

Petar Lukić na Sajmu etno hrane i pića u Beogradu Foto: Privatna arhiva

Pomoću dva pčelarska paviljona, on svoje pčele seli na pašu po celoj Srbiji.

- Za bagremovu pašu ih selimo u Šumadiju, u okolinu Rače i na padine planine Rudnik, a za drugi bargem ih vraćamo u okolinu Užica. Na livadsku pašu ih vraćamo u bazu u Stapare, a potom ih selimo na suncokretovu pašu u okolinu Kikinde. Posle te paše ih selimo u Stapare, gde zimuju, i tu od avgusta kreće priprema pčelinjih zajednica za zimu - objašnjava naš sagovornik.

MEDNE MEŠAVINE KAO DODATA VREDNOST

Med iz Pčelinjaka "Lukić" preko otkupljivača na veliko stiže u Nemačku, Italiju i Švedsku. Ali zbog nestabilnog otkupa na veliko zbog loše cene, kako kaže Petar, Lukići se sve više okreću domaćem tržištu i proširuju asortiman proizvoda. On ističe nekoliko mednih mešavina koje ova porodica pravi: imuno medna mešavina (med, polen i propolis)

bronhi (med, oman i anis)

mešavina meda i semena koprive

energetska mešavina (orašasti plodovi u medu)

voćne mešavine meda i liofilizovanog voća (malina, jagoda, crna ribizla i borovnica)

melem od meda, voska, propolisa i esencijalnih ulja

rastvor propolisa u alkoholu i glikol-profilenu

Zavisno od toga kakva je paša, Petarova porodica iz pčelinjaka godišnje ubere od nekoliko stotina do nekoliko tona različitih vrsta meda.

Porodica Lukić iz Užica na poklon je dobila prvih pet rojeva, a danas u Staparima imaju 120 košnica i proizvode 30 različitih proizvoda od meda Foto: Privatna arhiva

- Prošle godine smo proizveli svega 450 kg bagremovog meda, a pre 10 godina uspeli smo da uberemo tri tone. On je najskuplji i najbolje se prodaje. Što se tiče suncokreta, tu je stabilnija paša i prinos se uvek kreće oko tri tone meda godišnje, dok livadska paša donosi između 500 do 1.000 kg - ističe Petar.

ASORTIMAN PROIZVODA PČELINJAKA "LUKIĆ": bagremov med 720 ml - 1.400 din.

suncokretov med 720 ml - 1.200 din.

livadski med, 720 ml - 1.500 din.

medne mešavine, 350 g - 600 din.

melem od meda, voska, propolisa i esencijalnih ulja, 20 g - 250 din.

propolis, 25 ml - 400 din.

Redovni na sajmovima

Upravo zbog neizvesne paše i nestabilnog otkupa meda na veliko, Lukići su odlučili da povećaju asortiman proizvoda od meda i da ih plasiraju više na domaćem tržištu, uglavnom na sajmovima etno hrane i pića.

