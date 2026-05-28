Oglasi za posao iz Hercegovine poslednjih dana privukli su veliku pažnju na društvenim mrežama zbog plata koje su znatno iznad proseka u BiH. Naime, u Viber grupi "Tražim nudim posao“ objavljeni su oglasi za zapošljavanje radnika u luksuznom hotelu "President“ u Čapljini. Posebno se izdvajaju plate za kuvare, koje dostižu skoro 6.000 konvertibilnih maraka, odnosno 3.000 evra.

Potrebni kuvari i konobari

Kako se navodi u oglasu, hotel traži kuvara ili kuvaricu za rad u à la carte restoranu, a ponuđena plata kreće se od 2.500 do 3.000 evra, odnosno približno između 4.900 i 5.900 konvertibilnih maraka. Pored visoke plate, zaposlenima su ponuđeni besplatan smeštaj, rad u smenama, jedan slobodan dan nedeljno, stalno zaposlenje, kao i godišnji odmor u trajanju od 2×12 dana.

Pored kuvara, hotel traži i konobare i konobarice, za koje je ponuđena plata od 2.500 do 3.000 konvertibilnih maraka, uz obezbeđen smeštaj i hranu, rad u smenama (šest dana rada i jedan slobodan dan), kao i mogućnost stalnog zaposlenja i dodatnih bonusa, piše Biznisinfo.ba.

Vlasnik bivši fudbaler

Hotel "President“ nalazi se u Tasovčićima kod Čapljine, na veoma atraktivnoj lokaciji u blizini granice s Hrvatskom, magistralnog puta prema Jadranskom moru, ali i turističkih destinacija poput Međugorja i Mostara. Reč je o luksuznom objektu otvorenom 2021. godine, koji je brzo postao jedno od poznatijih mesta za smeštaj i organizaciju događaja u Hercegovini.

Zanimljivo je da je jedan od vlasnika hotela bivši hrvatski reprezentativac i fudbaler Nikica Jelavić, koji je hotel pokrenuo zajedno sa poslovnim partnerom Goranom Suškom. Nikica Jelavić je rođen u Gabeli kod Čapljine, a tokom karijere igrao je za brojne klubove, uključujući Rangers F.C., Everton F.C. i Hull City A.F.C. Nakon završetka sportske karijere okrenuo se biznisu i investicijama u turizam i ugostiteljstvo.

Oglasi su izazvali veliki broj reakcija na društvenim mrežama, posebno zbog činjenice da je reč o platama koje višestruko premašuju prosek u ugostiteljskom sektoru u BiH.