Slušaj vest

Srpsko tržište poslednjih godina prolazi kroz brze promene, a jedan jednostavan, ali profitabilan posao postao je posebno privlačan muškarcima širom zemlje, preprodaja tehničke opreme. Sve veći broj ljudi ulazi u ovu oblast jer omogućava solidnu zaradu, ne zahteva diplomu i može da se započne uz minimalna ulaganja.

Formirala se nova generacija preduzetnika koji svoje male poslove vode iz garaže, dnevne sobe ili podruma. Uz malo veštine, dobre organizacije i spremnosti na rad, ovaj model lako može da preraste u stabilan izvor prihoda.

Kako funkcioniše posao?

Sistem je vrlo jednostavan: kupovina polovnih telefona, laptopova, gejming konzola, bele tehnike ili auto-delova po nižoj ceni, najčešće zato što su pokvareni, delimično oštećeni ili im je potrebna sitna popravka. Nakon toga slede osnovni servis, uređivanje i obnova, pa se oprema prodaje po značajno višoj ceni.

Zato mnogi smatraju da je ovo „najbezbedniji mali biznis“, jer početna ulaganja mogu biti vrlo mala, rizik minimalan, a povrat novca gotovo trenutni.

Preprodaja tehnike već se pokazala kao jedan od najlakših načina da neko bez velikog kapitala uđe u preduzetništvo, brzo, praktično i svima dostupno, piše 24.sedam.