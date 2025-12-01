Slušaj vest

Evropski berzanski indeksi danas beleže blage dobitke, uz rast cena nafte i zlata, dok investitori analiziraju najnovije podatke o uvozu i izvozu Nemačke i Francuske - najvećih ekonomija evrozone.

Na globalnom nivou, kineski izvoz je u oktobru zabeležio prvi pad u gotovo dve godine, smanjivši se za 1,1 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, navodi CNBC.

Frankfurtski DAX je u 9.30 časova porastao za 0,14% na 23.822,88 poena, francuski CAC 40 za 0,38% na 7.996,45 poena, dok je moskovski MOEX skočio za 0,79% na 2.562,94 poena. Britanski FTSE 100 zabeležio je pad od 0,22%, na 9.714,85 poena.

Američki indeksi su uoči otvaranja berzi u padu – Dow Jones za 0,84%, S&P 500 za 1,12%, a Nasdaq za 1,9%.

Evropski fjučersi gasa za decembar trguju se po 31,7 evra za megavat-sat. Cena sirove nafte porasla je na 60,149 dolara, a nafte Brent na 64,117 dolara po barelu.

Zlato je poskupelo na 4.009,24 dolara po unci, dok je pšenica pojeftinila na 5,3614 dolara po bušelu (27,216 kg). Na valutnom tržištu, evro vredi 1,15392 dolara, što je 0,07% manje nego na početku trgovanja.