Cena nafte Brent porasla je na 66,5 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI na 63 dolara po barelu.

Pored toga na cenu utiče i porast zabrinutosti zbog mogućih novih američkih sankcija prema ruskoj nafti, preneo je Trejding ekonomiks.

Članice OPEK-a složila su se da pojačaju proizvodnju za 137.000 barela dnevno od oktobra, što je daleko ispod povećanja od oko 555.000 barela dnevno u avgustu i septembru i 411.000 barela dnevno u junu i julu.

Pojedini analitičari primetili su da neke članice već proizvode prekomerno, što znači da bi stvarni uticaj na tržište mogao biti ograničen.

Ipak, uzdržano povećanje signalizira oprez usled strahova da će tržišta tokom zime biti prezasićeno.

Istovremeno, geopolitički rizici povećavaju pritisak na rast cena, nakon što je u nedelju Rusija pokrenula svoj najveći vazdušni napad u ratu u Ukrajini, kada je prvi put pogodila vladinu zgradu u Kijevu.

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp rekao je da će neki evropski lideri posetiti Sjedinjene Američke Države danas ili u utorak kako bi razgovarali o načinima rešavanja rusko-ukrajinskog sukoba.