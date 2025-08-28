Slušaj vest

Goldman Saks predviđa pad cene nafte Brent ispod 55 dolara po barelu u 2026. godini, zbog očekivanog viška od 1,8 miliona barela dnevno.

Prema njihovim prognozama, suficit bi mogao da se javi već do kraja godine, što je u skladu sa procenama Međunarodne agencije za energiju (IEA), prenosi Rojters.

IEA očekuje da će globalna ponuda porasti za 2,1 milion barela dnevno, dok će potražnja rasti znatno sporije – za oko 700.000 barela, što stvara višak od 1,4 miliona barela dnevno.