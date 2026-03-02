Slušaj vest

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je danas, na 33. Kopaonik biznis forumu, da je zbog blokada prevoznika iz regiona na granicama sa EU šteta iznosila oko 92 miliona evra dnevno i da je Vlada Hrvatske na nedavnom sastanku u Briselu izašla sa predlogom da transportne kompanije iz Srbije koje imaju ugovore sa firmama iz Hrvatske ili drugih zemalja EU dobiju dugoročne vize za vozače.

- Sad se desilo na sastanku, gde je Brisel bio veoma štur da bilo šta uradi od naših predloga, desilo se nešto što niko nije očekivao. Hrvatska vlada je izašla sa predlogom i rekla, evo mi ćemo da predložimo svim zemljama članicama, a počećemo mi prvi odmah, a i Mađarska je takođe to najavila, da transportne kompanije iz Srbije koje imaju ugovore sa firmama iz Hrvatske ili drugih zemalja u EU, imaju prava da za svoje vozače dobiju dugoročne vize. Hrvatska je predložila to rešenje u Briselu - rekao je Čadež na panelu "Zajedno napred: Regionalna integracija Zapadnog Balkana".

Foto: Marko Karović

Kako je rekao, nije to saradnja zato što se mi volimo, nego zato što i Hrvatska razume koliko gubi dnevno ako transporteri blokiraju granicu.

Čadež je objasnio da je reč o tome da ako neki prevoznik iz Srbije ili iz regiona ima ugovor sa hrvatskom kompanijom da joj vozi neku robu ima pravo da za svoje vozače dobije dugoorčni boravak.

- EU je tražila da prevoznici otvore kod njih firme, ali su shvatili su da to ne može i da je potrebna i određena regulativa u samim državama članicama, a sa druge strane nemaju dovoljno vozača - rekao je Čadež.

Prevoznici iz regiona su krajem januara blokirali prelaze zbog strogog viznog režim Evropske unije koji je poznat kao pravilo 90/180 dana. Prema pravilima EU, vozači iz zemalja koje nisu članice mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana unutar Šengen zone.

Dodatni pritisak je napravilo uvođenja novog Sistema ulaska i izlaska (EES), koji predviđa uzimanje biometrijskih podataka na granicama.