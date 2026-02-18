Slušaj vest

Poslednjih dana intenzivirano je hapšenje vozača kamiona Zapadnog Balkana u Nemačkoj, a hrvatski carinici počeli su da vraćaju s granice kamiondžije zbog prekoračenja 90 dana boravka na prostoru Šengena. Dosadašnji razgovori u Briselu o položaju prevoznika završili su se velikim razočaranjem za vozače koji razmatraju da ponovo štrajkuju na regionalnim teretnim graničnim prelazima ka EU.

Štrajk poslednja opcija

Kako je za Biznis Kurir rekao Srđan Tošić, v. d. predsednika Udruženja vozača kamiona 381, blokada granice je poslednje sredstvo koje i sami žele da izbegnu, a za prevoznike je to poslednja opcija.

- Mi bismo najviše voleli da izbegnemo proteste, jer to nikome, pa ni nama nije u interesu. I prošli put smo se povukli u želji da pokažemo dobru volju, verujući da će se problem rešiti, ali nije. Brisel ne želi da se bavi našim problemima, sad vidimo da je sve ono što je ranije rečeno bilo bacanje prašine u oči. Ne znam da li oni zaista ne razumeju naše probleme, ali je jasno da se ništa neće promeniti. Ukoliko sada dođe do blokada, koje bi trajale deset i više dana, to bi bilo ravno katastrofi ne samo za naše već i firme u EU, ali nemamo drugog izbora - kazao je Tošić.

Foto: Tomislav Georgiev / Xinhua News / Profimedia

Kada je u pitanju barem okvirni datum novog štrajka, Tošić ističe da se on još uvek ne zna.

- Pokušavamo da izvagamo sve. Deo vozača se zalaže da se sačeka sastanak u Briselu 23. februara, od koga ne očekuje ništa, ali će naša delegacija svakako otići. Ima prevoznika koji smatraju da bi protest trebalo da bude i pre tog datuma, ali gledamo koliku regionalnu podršku možemo da dobijemo, pa tek onda da izađemo s konkretnim datumom protesta - dodao je on.

Turcima se ne broje dani Turski vozači nemaju problem u obimu u kojem ga mi imamo zato što su oni još uvek u viznom režimu. Oni vade C vizu, koja im garantuje 90 od 180 dana, ono što smo mi nekad imali. Međutim, prilikom ulaska na prostor EU njihovi podaci se ne unose u EES sistem zato što su tu proceduru već prošli kod dobijanja viza, zato ne postoji bojazan da će im brojati dane i biti zabranjen ulazak u neku od zemalja. Njima i dalje ostaje pravilo 90/180 od države koja im je izdala vizu, ali Turska ima i niz biletaralnih sporazuma s državama EU, pa oni imaju način da amortizuju probleme. Da su oni u problemu kao mi, verovatno bismo do sad već imali rešenje - kazao je Tošić.

Podsećamo, prevoznici Zapadnog Balkana štrajkovali su od 26. do 30. januara blokadom teretnih terminala na svim regionalnim graničnim prelazima ka EU. Kako je tada rekao Marko Čadež, predsednik PKS, privreda Zapadnog Balkana je trpela 100 miliona evra štete svakog dana tokom štrajka prevoznika.

Foto: Nake Batev / AFP / Profimedia

U protestu su učestvovali vozači u međunarodnom saobraćaju iz Srbije, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije. Vozači su štrajkovali zato što im je novim EES sistemom zabranjen boravak u zemljama Šengena duže od 90 dana, nakon čega su hapšeni i deportovani, što im onemogućava normalan rad.

Ništa od izuzeća od pravila 90/180

U Briselu je 29. januara predstavljena vizna strategija u kojoj je Evropska komisija pristala da razmotri posebne vize za profesionalne vozače, omogućavajući duži boravak i nesmetan rad. Međutim, na narednim sastancima tehničke radne grupe nije došlo do pomaka u rešavanju problema, a Gijom Mersije, portparol EK, praktično je poručio vozačima da se sami snađu, jer EES sistem ostaje u primeni takav kakav jeste. Ovo su prevoznici shvatili kao odbijanje njihovih zahteva da dobiju poseban status kao profesionalni vozači ili da budu izuzeti od pravila Šengena.