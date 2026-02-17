"Imamo dogovor sa povrtarskim sektorom, bez dogovora sa stočarskim udruženjima" Ministar poljoprivrede: "Ne prihvatam mere koje bi dovele do zatvaranja tržišta"
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je večeras da je tokom sastanka resornog ministra Dragana Glamočića sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika koja su u protestu postignut dogovor sa predstavnicima povrtarskog sektora, dok je deo predstavnika stočarskih udruženja odbio da prihvati pravno održiva rešenja.
Ministarstvo navodi da je sa predstavnicima povrtarskog sektora postignut dogovor o unapređenju modela podsticaja, uključujući varijabilni deo podrške za intenzivnu proizvodnju i formiranje zajedničkog tima za praćenje tržišnih kretanja.
Deo odbio da prihvati rešenja
Međutim, deo predstavnika stočarskih udruženja odbio je da prihvati pravno održiva rešenja i insistirao na zahtevima koji podrazumevaju potpunu zabranu uvoza i jednostrane mere suprotne međunarodnim obavezama Srbije, navedeno je u saopštenju ministarstva.
Uprkos pozivu da se razgovor nastavi u institucionalnom okviru, pojedini predstavnici su napustili sastanak.
Ministarstvo je, kako navode, u razgovor ušlo sa konkretnim predlozima mera i ponudom da predstavnici udruženja budu uključeni u tim za dalje razgovore sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji i Evropskom komisijom, u cilju razmatranja zaštitnih mehanizama i mogućnosti primene mera u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Ministar je naveo da je pozvao predstavnike udruženja da budu deo zvaničnog tima koji će razgovarati sa Evropskom komisijom i Delegacijom EU.
"Ako smatraju da je tržište ugroženo, hajde da to zajedno argumentovano dokažemo pred institucijama koje su nadležne za primenu zaštitnih klauzula. Napuštanje razgovora nije rešenje", naveo je on i naglasio i nivo podrške koju država obezbeđuje stočarima:
"Imaju najviše podsticaje"
"Naši proizvođači mleka danas imaju najveće podsticaje u svetu. Kada se sabere otkupna cena i državna premija, prosečna cena koju dobijaju proizvođači u Srbiji je za skoro 30 dinara po litru viša nego, na primer, u Bavarskoj i u većini zemalja Evropske unije. To su činjenice koje moramo jasno da saopštimo", rekao je on.
Dodao da je i da je spreman da razgovara o svakom realnom zahtevu.
"Ali ne mogu da prihvatim mere koje bi dovele do zatvaranja tržišta za srpske proizvode i nanele štetu svim poljoprivrednicima. Moja obaveza je da štitim interes celokupne srpske poljoprivrede", naveo je on.
Ministarstvo je navelo da ostaje otvoreno za nastavak dijaloga i institucionalnih razgovora, kako u zemlji tako i sa partnerima u Evropskoj uniji, u cilju očuvanja domaće proizvodnje i stabilnosti tržišta.