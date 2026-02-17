Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je večeras da je tokom sastanka resornog ministra Dragana Glamočića sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika koja su u protestu postignut dogovor sa predstavnicima povrtarskog sektora, dok je deo predstavnika stočarskih udruženja odbio da prihvati pravno održiva rešenja.

Ministarstvo navodi da je sa predstavnicima povrtarskog sektora postignut dogovor o unapređenju modela podsticaja, uključujući varijabilni deo podrške za intenzivnu proizvodnju i formiranje zajedničkog tima za praćenje tržišnih kretanja.

Deo odbio da prihvati rešenja

Međutim, deo predstavnika stočarskih udruženja odbio je da prihvati pravno održiva rešenja i insistirao na zahtevima koji podrazumevaju potpunu zabranu uvoza i jednostrane mere suprotne međunarodnim obavezama Srbije, navedeno je u saopštenju ministarstva.

Uprkos pozivu da se razgovor nastavi u institucionalnom okviru, pojedini predstavnici su napustili sastanak.

Ministarstvo je, kako navode, u razgovor ušlo sa konkretnim predlozima mera i ponudom da predstavnici udruženja budu uključeni u tim za dalje razgovore sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji i Evropskom komisijom, u cilju razmatranja zaštitnih mehanizama i mogućnosti primene mera u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Ministar je naveo da je pozvao predstavnike udruženja da budu deo zvaničnog tima koji će razgovarati sa Evropskom komisijom i Delegacijom EU.

"Ako smatraju da je tržište ugroženo, hajde da to zajedno argumentovano dokažemo pred institucijama koje su nadležne za primenu zaštitnih klauzula. Napuštanje razgovora nije rešenje", naveo je on i naglasio i nivo podrške koju država obezbeđuje stočarima:

"Imaju najviše podsticaje"

"Naši proizvođači mleka danas imaju najveće podsticaje u svetu. Kada se sabere otkupna cena i državna premija, prosečna cena koju dobijaju proizvođači u Srbiji je za skoro 30 dinara po litru viša nego, na primer, u Bavarskoj i u većini zemalja Evropske unije. To su činjenice koje moramo jasno da saopštimo", rekao je on.

Dodao da je i da je spreman da razgovara o svakom realnom zahtevu.

"Ali ne mogu da prihvatim mere koje bi dovele do zatvaranja tržišta za srpske proizvode i nanele štetu svim poljoprivrednicima. Moja obaveza je da štitim interes celokupne srpske poljoprivrede", naveo je on.