Proizvodnja se gasi posle 13 godina, kako se nezvanično saznaje, zbog stanja na tržištu i uticaja velikih proizvođača kao što su Samsung, TCL, Hajsens, kao i drugih koji su ušli u niži cenovni segment.

Fokus na kućnim aparatima i klima uređajima

Još jedan razlog je odluka kompanije da se snažnije fokusira na tržište kućnih aparata i klima uređaja.

Proizvodnja televizora M SAN Grupe u Rugvici pokrenuta je 2013. godine otvaranjem prve proizvodne linije za sklapanje LED televizora pod sopstvenim brendom VIVAX, koja se nalazi u logističkom centru kompanije u blizini Zagreba, piše ITC Business.

Imali velike planove

VIVAX je brend M SAN Grupe, osnovan 2003. godine i do sada se probio na tržišta regiona, Zapadne Evrope, Afrike i Južne Amerike u segmentima televizora, klima uređaja, potrošačke elektronike i malih kućnih aparata.

Projekat je predstavljen kao jedan od retkih primera organizovane televizijske produkcije u Hrvatskoj, sa ciljem jačanja domaćeg brenda i iskorišćavanja prednosti ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Tadašnji generalni direktor, Miroslav Huzjak, naglasio je da proizvodnja u Hrvatskoj omogućava veću kontrolu kvaliteta i bolju dostupnost domaćem tržištu.

Početna investicija je bila oko 380.000 evra, a početni kapacitet je bio približno 84.000 televizora godišnje, sa dijagonalama od 22 do 55 inča. U to vreme, VIVAX je imao oko 8 odsto tržišnog udela na hrvatskom tržištu televizora, a produkcija je bila orijentisana prvenstveno na domaće i regionalno tržište.