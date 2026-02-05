Slušaj vest

Poslovni anđeli Inicijative „Digitalna Srbija“ učestvovali su u rundi sa 150.000 evra, dok je Omorika Ventures, zajedno sa jednim od njenih vodećih investitora, uložila dodatnih 150.000 evra. Ovo je četrnaesta investicija mreže poslovnih anđela Inicijative „Digitalna Srbija“ i njihova prva investicija u gejming startap, ujedno i prva zajednička investicija sa Omorika Ventures u ovoj industriji.

Shosha Games je formiran sa ciljem da pokrije kompletan proces razvoja video igara, od dizajna i programiranja do umetnosti, produkcije i marketinga. Tim se fokusira na razvoj kvalitetnih kooperativnih igara koje su pristupačne široj publici, posebno igračima sa manje iskustva. Kao odgovor, razvijena je igra „Water Me & You“ - kooperativna avantura za dva igrača u kojoj kapljica vode i seme sa promenljivim oblicima zajedno istražuju svet, pokušavaju da obnove prirodu i spasu malu civilizaciju šumskih stvorenja. Igra kombinuje akcione kooperativne mehanike i elemente cozy žanra kako bi igračima pružila emotivno zajedničko iskustvo.

Foto: Shosha Games

Shosha Games su osnovali Nikola Šoškić, koji je i tim lead, Aleksa Jeremić, Jana Popović, Nikola Praskić, Aleksa Janković i Anastasija Redžić. Snažna podrška Asocijacije industrije video igara Srbije (SGA), učešće u programima poput Raising Starts, Start Smart i Katapult obezbedilo im je dodatnu mentorsku i razvojnu podršku, kao i pristup mreži stručnjaka i investitora koja im je pomogla da razvijaju uspešnu gejming priču iz Srbije.

Foto: Privatna arhiva

- Investicija od 300.000 evra, zajedno sa očekivanom „matching“ investicijom Katapulta, omogućava da uđemo u narednu fazu razvoja, proširimo kapacitete, unapredimo kvalitet proizvoda i dođemo do krajnjeg cilja koji je izlazak na tržište. Dodatno, činjenica da deo poslovnih anđela koji su investirali dolazi upravo iz gejming industrije daje ovoj rundi poseban značaj. Njihovo iskustvo, razumevanje tržišta i stručna podrška iz kompanija kao što su Epic Games, Nvidia, ExWord i Flat Hill Games, predstavljaju vrednost koja prevazilazi sam finansijski iznos i pruža nam stratešku prednost na našem daljem putu rasta - izjavila je Anastasija Redžić, Marketing Strategist u Shosha Games.

Igra je do sada ostvarila značajan uspeh: sadržaj studija na TikTok-u dostigao je milione pregleda, a na platformi Steam igra se našla na više od 100.000 listi želja i dospela u top 1% najtraženijih igara. Trakcija je doprinela ulasku studija u Xbox Developer Acceleration Program kompanije Microsoft, što predstavlja važnu potvrdu kvaliteta projekta i kompetencija tima.

Foto: Privatna arhiva

- Shosha Games pokazuje sve ključne elemente snažnog gejming startapa koje čine jasno definisan problem, originalan pristup žanru i izuzetno dobro razumevanje svoje publike. Njihova rana trakcija i validacija kroz programe poput Xbox Developer Acceleration Program, ukazuju na veliki potencijal. Verujemo da će ova zajednička investicija poslovnih anđela Inicijative „Digitalna Srbija“ i Omorika Ventures dodatno osnažiti ovu rundu i omogućiti timu da ubrza razvoj i podigne kvalitet proizvoda na viši nivo - izjavio je Adrian Đura, osnivač i CEO Flat Hill Games i član mreže poslovnih anđela Inicijative „Digitalna Srbija“.

Foto: Privatna arhiva

- Izuzetno nam je drago da kao Omorika Ventures podržavamo gejming startap u segmentu kooperativnih igara, koji je još uvek u ranoj fazi razvoja, ali pokazuje izuzetno snažan potencijal. Iako kooperativne igre čine svega oko 8% ukupnog broja igara na tržištu, one generišu čak 36% ukupnih prihoda, što jasno govori o snazi ovog modela i dubini angažmana igrača. Vizija koju Shosha Games ima, zajedno sa znanjem, entuzijazmom i fokusom osnivačkog tima, čine ovu investiciju logičnim korakom za nas i verujemo da je pred njima značajan globalni uspeh - izjavio je Miloš Matić, Generalni partner fonda Omorika Ventures.

Investicija u Shosha Games dodatno učvršćuje posvećenost mreže poslovnih anđela Inicijative „Digitalna Srbija“ razvoju inovacija i prepoznavanju timova sa globalnim ambicijama. Podrška poslovnih anđela, posebno onih iz gejming industrije stvara snažan temelj za dalji rast studija, ali i doprinosi pozicioniranju Srbije kao zemlje u kojoj nastaju konkurentni tehnološki i kreativni proizvodi.