- Imali smo veoma produktivan sastanak sa rukovodstvom ADNOK-a koji je u odmaklim pregovorima sa MOL-om o kupovini udela Gaspromnjefta u Naftnoj industriji Srbije. Radi se na tome da zajednička kompanija ADNOK-a i MOL-a bude većinski vlasnik u NIS-u, dok će ADNOK imati veoma značajno učešće u toj zajedničkoj kompaniji. To je za nas važno jer se radi o državnoj kompaniji Ujedinjenih Arapskih Emirata koja ima veliko iskustvo u naftnom sektoru, a koja može da razume državne interese što je za nas od izuzetnog značaja - rekla je Đedović Handanović i podsetila na dobre političke odnose predsednika Vučića sa rukovodstvom UAE.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Dodala je da je to takođe značajno zbog budućeg rada rafinerije u Pančevu.

- Čelnici ADNOK-a su potvrdili da im je cilj da rafinerija nastavi da radi i da povećava kapacitete u budućnosti u skladu sa zahtevima tržišta - navela je ministarka.

Na sastanku je razgovarano i o kupovini dodatnog udela Srbije u NIS-u za pet odsto.

- Dogovorili smo se da nastavimo konstruktivan i transparentan dijalog kao što smo radili i do sada. Zahvalila sam se što je ADNOK od početka bio u kontaktu sa nama, kao i sa Kancelarijom za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC), kao što je bila i Srbija, zalažući se za uspostavljanje redovnog snabdevanja rafinerije sirovom naftom i produžetak licence - rekla je ona.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Đedović Handanović je istakla da će se sva dubinska analiza poslovanja, a u vezi sa kupovinom ruskog dela vlasništva u NIS-u završiti do kraja februara kako bi se stekli uslovi da se u martu potpiše kupoprodajni ugovor, u okviru roka koji je dao OFAC, odnosno do 24. marta.

- OFAC će morati da odobri tu transakciju kako bi se skinule sankcije NIS-u, što je naš dugoročni cilj - rekla je ministarka.

Istakla je da bi u budućnosti MOL upravljao Naftnom industrijom Srbije kao većinski akcionar u zajedničkoj kompaniji sa ADNOK-om, dok će kompanija iz UAE biti prisutna u organima upravljanja.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

- To je važno za nas zbog iskustva ADNOK-a u upravljanju velikim sistemima i nadgledanju rada NIS-a kroz učešće u organima upravljanja - rekla je ona.

Na sastanku održanom na marginama "Svetskog samita vlada" Đedović Handanović je razgovarala i sa Muhamedom Al Ramahijem, izvršnim direktorom kompanije Masdar koja je značajan investitor u obnovljive izvore energije u Srbiji o mogućnostima za razvoj partnerstva sa Elektorprivredom Srbije.