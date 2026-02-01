Slušaj vest

Pregovori oko NIS još nisu završeni do kraja, ali ima pomaka i ceo proces ide u pravcu koji svima odgovara, što potvrđuju i izjave srpskih zvaničnika. Rekao bih da se trenutni rezultati razgovora u potpunosti uklapaju u prijateljski odnos Rusije i Srbije. I ono što je najvažnije, daju mogućnost za nastavak saradnje i na polju energetike i u svakoj drugoj sferi.

Ovako je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odgovara na pitanje zašto ruska strana nije bila spremna da prihvati ponudu Beograda da otkupi udeo u NIS-u, a koja je, prema tvrdnjama naših zvaničnika bila znatno viša od one koja se sada pominje u pregovorima sa mađarskim "Molom".

- Kada je reč o detaljima pregovora, to je pitanje za onog ko prodaje, kompaniju "Gasprom njeft", kao i za kupce i akcionare koji su neposredno uključeni u sve faze razgovora. Za mene je najvažnije da smo blizu ključnog konačnog rezultata, kaže ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

Da li odluku OFAK da produži licencu NIS do 20. februara vidite kao signal da bi američka strana mogla dati zeleno svetlo za konačan dogovor o prodaji ruskog udela "Mola", ili su komplikacije i dalje vrlo moguće?

- Oko ovoga sam veoma suzdržan. Pitanje NIS je veoma komplikovano, tu je i OFAK, i ne možemo isključiti nijednu pretpostavku. Takav je svet u kojem živimo. Odluka OFAK o produženju licence je dosta značajna, pre svega zbog održavanja funkcionalnosti NIS i Rafinerije Pančevo, jer je to industrijski resurs važan za energetsku bezbednost Srbije u širem smislu. Drugim rečima, imamo zračak nade.

Srbija uštedela 300 miliona evra godišnje Koliko je Srbija uštedela za sve ove godine na povoljnijoj ceni ruskog gasa koji joj je isporučivan? - Moja procena je oko 300 miliona evra godišnje uštede, možda i više, a sada uzmite u obzir ukupan period važenja ugovora. U pojedinim periodima cena gasa na tržištu bila je i do dva puta veća od one po kojoj je, po ugovoru, ruski gas isporučivan Srbiji.

Gasni ugovor je produžen Srbiji do kraja marta, šta koči dogovor o dugoročnijem aranžmanu?

- Najvažnija je stabilnost naših odnosa i isporuka. Oko toga je bilo puno razgovora i intriga u medijima, da Rusi nešto žele ili ne žele, vole ili ne vole... Ali je bilo vrlo malo reči o tome šta se zaista dešavalo na terenu, da su i tokom jeseni i zime isporuke bile stabilne, i da nije bilo nikakvih primedbi od strane potrošača u Srbiji. Kada je reč o sporazumu o gasu, opet, to je stvar pregovarača, ali ne znam zašto se, kada imamo u vidu stabilnost snabdevanja, toliko priča o rokovima ugovora. Razumeo bih da postoje neke sumnje da je odnos kompanije "Gasprom" drugačiji, ali decenijama unazad imamo potvrde da je reč o najpouzdanijem, najozbiljnijem partneru Srbije.

Foto: EPA/Filip Singer

Znači, snabdevanjeće i posle marta biti stabilno i po najpovoljnijoj ceni?

Da, kao što je bilo i do sada, oko toga nema bilo kakve sumnje. To je zasnovano i na principijelnom dogovoru i razumevanju između predsednika Rusije i Srbije. Naravno, sada se situacija mnogo razlikuje od prethodnih puta kada su potpisivani dugoročni ugovori, imali smo stabilnost energetskog i tržišta gasa, transporta. Sada je realnost drugačija. Mi smo veliki prijatelji, ali nemamo zatvorene oči i uši. Opredeljenje Srbije je članstvo u EU, a evo sada je Brisel odlučio da zabrani trgovinu i snabdevanje ruskim gasom. Naravno, mi želimo dugoročne odnose sa Srbijom u svakoj sferi, ukljujući energetiku. Ali ako dođe do pomaka u va- šim evropskim integracijama, pa EU od Beograda traži ispunjenje nekih obaveza, a energetika je jedna od ključnih sfera na "evropskom putu", kako to oni zovu, šta ćemo u tom slučaju? Ili, ako Bugarska, preko koje ide snabdevanje gasom, kao članica EU kaže - mi sve zatvaramo? Mislim da su ovakve odluke EU na njihovu štetu, ali to je trenutna realnost.

Kako odgovarate na tvrdnje da neizvesnost oko dugoročnog snabdevanja ruskim gasom predstavlja potencijalnu polugu političkog pritiska Moskve na Beograd, posebno u kontekstu zahteva da Srbija uvede sankcije Rusiji?

- Ne koristimo bilo šta, kao što je, recimo, energetika, za bilo kakav pritisak. Srbija nije pristala da nam uvede sankcije i to se poštuje i visoko ceni u Rusiji. Ali, to što se niste pridružili tim merama pre svega odgovara ekonomskim interesima Srbije.