Gubitak vozačke dozvole u ​​Hrvatskoj nije samo administrativna mera, već ozbiljna pravna posledica koja bukvalno briše vozača iz sistema i vraća ga u status kandidata u auto-školi. Najčešći put do ovog neželjenog scenarija vodi kroz akumulaciju negativnih prekršajnih poena. Prema važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima , pravila su jasna i ne ostavljaju prostora za tumačenje. Iskusni vozači , oni stariji od 24 godine, gube dozvolu ako akumuliraju 12 negativnih poena u periodu od dve godine. Za mlade vozače, koji su statistički grupa sa većim rizikom, prag je znatno niži i postavljen je na samo devet poena. Važno je naglasiti ključnu razliku: oduzimanje dozvole nije isto što i privremena zabrana vožnje. Dok je zabrana vremenski ograničena kazna nakon koje vozač može ponovo da sedne za volan, oduzimanje znači da osoba legalno prestaje da bude vozač i da joj se dokument trajno oduzima.

Nakon što odluka o oduzimanju vozačke dozvole postane pravosnažna, sledi period „hlađenja“ , koji traje pune dve godine. Tokom ovog perioda, osoba ne sme da upravlja motornim vozilom niti ima pravo da ponovo polaže vozački ispit. Ovo je zakonska pauza namenjena razmišljanju o sopstvenim postupcima u saobraćaju, ali i značajna životna komplikacija za svakoga ko zavisi od automobila za posao ili porodične potrebe. Tek nakon ove dve godine otvara se mogućnost povratka, ali taj povratak nije nimalo jednostavan niti jeftin. Vozač koji je jednom izgubio vozačku dozvolu tretira se kao potpuni početnik, bez obzira na prethodno iskustvo i hiljade pređenih kilometara. Čitav proces počinje od nule i podrazumeva značajan finansijski izdatak, koji u 2026. godini često prelazi iznos od 1.000 evra.

Foto: Profimedia

Put nazad na put počinje obaveznim lekarskim pregledom, kojim se ponovo utvrđuje zdravstvena i psihofizička sposobnost za upravljanje vozilom. Nakon dobijanja zelenog svetla od lekara, sledi upis u auto-školu, gde bivši vozač seda u isti razred sa osamnaestogodišnjacima kako bi ponovo slušao teorijske lekcije o saobraćajnim propisima i pravilima bezbednosti. Nakon završetka predavanja, mora položiti teorijski deo ispita. Ukoliko je uspešan, tek tada počinje obavezne časove vožnje sa instruktorom, nakon čega se suočava sa najstresnijim delom, praktičnim ispitom vožnje pred ovlašćenim ispitivačem. Čitava procedura, pored novca, zahteva i značajan utrošak vremena, često i više meseci, što dodatno komplikuje životne i radne obaveze.



Iako 12 poena može delovati kao visok prag, on se dostiže brže nego što mnogi misle, posebno ako se učine neki od najtežih saobraćajnih prekršaja. Samo dva takva prekršaja u dve godine dovoljna su da iskusnog vozača vrate na početak. Ova kategorija uključuje vožnju sa više od 1,50 promila alkohola u krvi ili pod uticajem droga, kao i odbijanje testiranja na prisustvo nedozvoljenih supstanci. Podjednako ozbiljni su prekoračenje brzine u naseljenom području za više od 50 kilometara na sat, vožnja u zabranjenom smeru na autoputu ili brzom putu i ​​prolazak kroz crveno svetlo bez smanjenja brzine. Napuštanje mesta saobraćajne nezgode u kojoj ima povređenih ili poginulih donosi šest kaznenih poena, što se smatra jednim od najnemoralnijih prekršaja.