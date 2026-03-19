Naime, zvezda Folksvagenovog štanda je atraktivni Golf PA R-LINE u prelepoj "Oyster Silver Metallic" boji. Pod haubom ovog lepotana nalazi se pouzdani 1.5 eTSI motor od 150 konjskih snaga (110 kW), koji je uparen sa sedmostepenim automatskim DSG menjačem.

Iako je u pitanju model C segmenta, izloženi primerak je opremljen toliko bogato da ozbiljno parira premijum klasi. Model dominira na 18-inčnim "York" aluminijumskim felnama, a unutrašnjost nudi maksimalan komfor uz "Digital Cockpit Pro", veliki ekran osetljiv na dodir od 12.9 inča i ambijentalno osvetljenje sa čak 30 boja. Pored serijskih bezbednosnih sistema ("Front Assist", "Lane Assist", "Side Assist"), ovaj konkretan model ima i ozbiljne pakete dodatne opreme – počevši od moćnog "Harman Kardon" ozvučenja, preko "Head-up" ekrana, pa sve do sistema za posmatranje okoline "Area View" i zimske opreme.

Novi Golf na Sajmu automobila u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Uprkos jakom motoru i dodatnoj opremi, ovaj Golf čuva vaš novčanik na benzinskoj pumpi, s obzirom na to da mu je deklarisana kombinovana potrošnja svega 5,4 litra na 100 kilometara.

Cena i sajamski popust

Redovna cena ovog bogato opremljenog izloženog modela iznosi 41.157,00 evra. Međutim, kako to obično biva, za kupce tokom trajanja manifestacije obezbeđen je i sajamski popust od 3.654,00 evra. Zahvaljujući tome, konačna sajamska cena ovog omiljenog četvorotočkaša srpskih vozača spuštena je na 37.503,00 evra.

Kurir Biznis/Blic

Ne propustiteBeogradOD LUKSUZA DO ELEKTRIKE - EVO ŠTA SVE DONOSI OVOGODIŠNJI AUTOMOBILSKI SAJAM Automobilski hitovi i noviteti koje NE SMETE propustiti - otvoren do 24. marta!
InfoBizPomama za Kinezima, čuveni dizajner otkrio da li vrede para: Na Beogradskom sajmu automobili od 9.800 do 375.000 evra, a evo ko nudi 0% kamate
InfoBizTitov kadilak na Sajmu: Oživljena istorija automobila u Ekspo 2027 Plejgraundu
InfoBizZvanično otvoren BG Car Show i Motopassion: Dizajner kultnih automobila uveličao spektakl, rekordan broj izlagača - pogledajte zvezde svih automobilskih klasa
