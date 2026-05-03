Građani, preduzetnici i pravna lica dužni su da do 15. maja ove godine uplate drugu ratu poreza na imovinu za 2026. godinu.

Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine i vrednsoti imovine i stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.

Porez prema vrednosti imovine

Opštine i gradovi utvrđuju zone i prosečne cene kvadratnog metra na osnovu podataka o prometu nepokretnosti.

Porez na imovinu plaća se u četiri rate: prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta, a četvrta 14. novembra.

Međutim, rok uplate prve rate poreza na imovinu za 2026. je ove godine pomeren zbog obeležavanja Dana državnosti Srbije, 15, 16. i 17. februara, državnog praznika Sretenje.

- Rok za poreske obaveze koje dospevaju 15. februara 2026. godine, zbog obeležavanja Dana državnosti, u skladu sa zakonskim propisima pomera na prvi radni dan, odnosno na 18. februar 2026. godine - navedeno je bilo u zvaničnom obaveštenju Poreske uprave Republike Srbije za sve poreske obveznike.

Nema produženja roka

Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu, 15. maja, ove godine pada na radni dan, tako da neće biti pomeranja.

Treba napomenuti da je za kašnjenje sa uplatom poreza u zakonskom roku propisana zatezna kamata od 16,5 odsto, a osim nje, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza.