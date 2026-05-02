Na prodaju kuća sa velikim placem za 37.000 evra: Ima i pomoćne objekte, idealna je za miran život van grada
Na tržištu nekretnina u Srbiji pojavila se zanimljiva ponuda iz mesta Bezdan, nadomak Sombora – kuća sa velikim placem i dodatnim objektima, po ceni od 37.000 evra.
Ima mesta i za baštu
Nekretnina se nalazi u Novoj ulici i prostire se na parceli od čak 2.200 kvadratnih metara, što je čini posebno atraktivnom za kupce koji traže prostor, mir i mogućnost dodatnog razvoja imanja.
Glavni stambeni objekat ima površinu od 172 kvadratna metra i raspolaže funkcionalnim dimnjacima, što omogućava različite opcije grejanja. Pored osnovne kuće, na imanju se nalazi i više pomoćnih objekata, među kojima se izdvaja očuvana paorska kuća iz XIX veka, koja ovoj nekretnini daje posebnu istorijsku i ambijentalnu vrednost.
Moguće više namena
Veliki adut ove ponude je i prostrana bašta od oko 1.000 kvadratnih metara, pogodna za poljoprivredu, odmor ili uređenje po želji budućeg vlasnika. U dvorištu se nalaze i dva bunara, što otvara mogućnost za modernizaciju sistema grejanja, uključujući ugradnju toplotnih pumpi.
Kombinacija velike površine, dodatnih objekata i povoljne cene čini ovu nekretninu interesantnom kako za život, tako i za investiciju u seoski turizam ili poljoprivrednu delatnost.
