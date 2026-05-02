Na tržištu nekretnina u Srbiji pojavila se zanimljiva ponuda iz mesta Bezdan, nadomak Sombora – kuća sa velikim placem i dodatnim objektima, po ceni od 37.000 evra.

Ima mesta i za baštu

Nekretnina se nalazi u Novoj ulici i prostire se na parceli od čak 2.200 kvadratnih metara, što je čini posebno atraktivnom za kupce koji traže prostor, mir i mogućnost dodatnog razvoja imanja.

Glavni stambeni objekat ima površinu od 172 kvadratna metra i raspolaže funkcionalnim dimnjacima, što omogućava različite opcije grejanja. Pored osnovne kuće, na imanju se nalazi i više pomoćnih objekata, među kojima se izdvaja očuvana paorska kuća iz XIX veka, koja ovoj nekretnini daje posebnu istorijsku i ambijentalnu vrednost.

Moguće više namena

Veliki adut ove ponude je i prostrana bašta od oko 1.000 kvadratnih metara, pogodna za poljoprivredu, odmor ili uređenje po želji budućeg vlasnika. U dvorištu se nalaze i dva bunara, što otvara mogućnost za modernizaciju sistema grejanja, uključujući ugradnju toplotnih pumpi.

Kombinacija velike površine, dodatnih objekata i povoljne cene čini ovu nekretninu interesantnom kako za život, tako i za investiciju u seoski turizam ili poljoprivrednu delatnost.