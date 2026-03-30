Slušaj vest

Da li je do cene od 33.000 evra za staru kuću od naboja sa zemljanim podom vlasnik došao na osnovu mišljenja stručnog procenitelja ili su ga do nje dovele emocije, tek, na osnovu fotografija, deluje da bi ovu nekretninu isplativije bilo srušiti nego renovirati. 

- Stara kuća u Kucuri na prodaju. Kuća je za restauraciju. Od naboja. Kuća ima 80 m2. Ima struju, vodu, legalizovana je. Vlasnik 1/1. Kuća i zemljiste iza imaju 17,70 ari ukupno - piše u oglasu koji je objavio Dragan Kuzek na portalu "Dijaspora.online".

Staru kuću od naboja sa zemljanim podom u naselju Kucura u opštini Vrabas vlasnik prodaje za 33.000 evra. Foto: Printscreen/dijaspora.online

Vlasnik napominje da se nekretnina nalazi tri kilometra od centra Kucure.

Kucura je naselje u opštini Vrbas u Južno-bačkom okrugu u Srbiji, koje je prema popisu iz 2002. imalo 4.663 stanovnika. U naslju živi najviše stanovništva rusinskog porekla, a zatim slede Srbi, dok je broj Mađara daleko manji. 

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

