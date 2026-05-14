Izmene Zakona o advokaturi upućene su u skupštinsku proceduru radi njegovog usklađivanja sa pravnim tekovinama EU.

Ministarstvo pravde i digitalne transformacije Hrvatske ostaje pri stavu da je neophodno povećati tarife sudskih taksi, a novom Uredbom procenat povećanja je sa 13,04 na 151,26 odsto, odnosno one se povećavaju u proseku za 115 odsto.

Taksa sa 76 ide na 150 evra

Polazna tačka je taksa za podnošenje tužbe u građanskom postupku vrednosti 3.000 evra, koja će od 1. juna porasti sa 76 evra na 150 evra. U Sloveniji ova taksa iznosi 195 evra, rekao je resorni ministar Hrvatske Damir Habijan, u Mađarskoj je 180 evra, u Srbiji je 145 evra, a u zemljama članicama Saveta Evrope je 146,48 evra.

"Važno je naglasiti da se iznosi pristupnih obaveza nisu značajno menjali u poslednjih 30 godina, a iznos od 76 evra je daleko ispod proseka zemalja članica Saveta Evrope, kao i pojedinih zemalja u našem regionu", rekao je Habijan.

Maksimalna taksa na građanske predmete

Predložen je maksimalni iznos takse za građanske predmete - tužbu, protivtužbu, prigovor na platni nalog i prigovor na rešenje o izvršenju - na 1.500 evra sa sadašnjih 663.

Minimalni iznos takse prema važećoj tarifi je 0,66 evra za izdavanje kopija ili prepisa iz sudskog registra za svaku započetu stranicu, što je sada povećano na jedan evro.

Zakon o sudskim taksama i drugi zakoni predviđaju brojna izuzeća od plaćanja sudskih taksi za određene kategorije taksnih obveznika, dok se pravo na izuzeće od plaćanja sudskih taksi kao dela troškova postupka ostvaruje i u slučaju potencijalnih štetnih posledica po materijalne prilike i izdržavanje stranaka i njihovih porodica ili domaćinstava u skladu sa odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, podseća Habijan.

"Pomenuti sistem sveobuhvatno i efikasno obezbeđuje postizanje pravne zaštite i jednakosti svih pred zakonom, tako da pomenuto povećanje neće negativno uticati na pravo pristupa sudu", tvrdio je ministar.

Advokatima veća prava

Izmene pravnog okvira o advokaturi, u skladu sa mišljenjem Evropske komisije, omogućavaju advokatima rad u nekoliko različitih organizacionih oblika i otvaraju prostor advokatskim kancelarijama iz zemalja članica da osnivaju filijale i podružnice u Hrvatskoj. Pravo osnivanja filijala odnosi se i na advokatske kancelarije iz zemalja koje su pristupile OECD Kodeksu o liberalizaciji.

Takođe, pripravnicima je olakšano sticanje profesionalnog iskustva tako što im se omogućava da deo svoje obuke obave kod hrvatskih advokata sa sedištem u drugim državama članicama EU i registrovanih u Registru advokata Hrvatske advokatske komore, čime se jača mobilnost i konkurentnost profesije.

Penzionisanim profesorima prava na univerzitetima u Republici Hrvatskoj dozvoljeno je da daju pravne savete i mišljenja kako bi doprineli rešavanju otvorenih pitanja u određenoj pravnoj oblasti, a time i razvoju prava. Pri tome, oni su, zajedno sa profesorima i docentima prava na univerzitetima u Republici Hrvatskoj, dužni da imaju osiguranje od odgovornosti za štetu koju mogu prouzrokovati trećim licima, pod istim uslovima kao što su propisani za zaključivanje polise osiguranja od odgovornosti za advokate.