Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

To je neprijatni zaokret za kancelara Fridriha Merca.

Predlog, koji je Mercova koalicija sačinila kao odgovor na rast cena usled rata u Iranu, naišao je na snažno protivljenje poslodavaca. Prošle nedelje odbio ga je Bundesrat, parlamentarno Veće pokrajina.

Pokrajine su se žalile da će svi troškovi bonusa pasti na njih i na lokalne samouprave.

Jens Špan, šef poslaničke grupe Mercovih demohrišćana, saopštio je da se od plana odustalo u pismu poslanicima u koje je agencija dpa imala uvid u sredu.

Ovaj zaokret je novi udarac za Mercovu koaliciju sa socijaldemokratama (SPD), koja se muči da ublaži privredne posledice iranske blokade Ormuskog moreuza.

Cene goriva naglo su porasle na benzinskim pumpama, što je veliko opterećenje za nemačke vozače.

Prvobitni vladin predlog zakona, kojim je trebalo ograničiti benzinske pumpe da podižu cene samo jednom dnevno, nije uspeo da smanji troškove, zbog čega je koalicija počela da traži dodatne mere.

Među rešenjima je bila i jednokratna isplata do 1.000 evra koju bi kompanije isplatile svojim zaposlenima.