Ulaganja u gasnu infrastrukturu i povezivanje sa evropskim tržištem garant su stabilnih cena i dugoročne sigurnosti Srbije. Ministarka Dubravka Đedović Handanović iskoristila je učešće na prestižnom samitu "Fajnenšel tajmsa" da predstavi rezultate i planove naše zemlje u procesu energetske tranzicije. Uz podsećanje na puštanje u rad gasnog interkonektora sa Bugarskom, ona je istakla da integracija tržišta električne energije i jaka regionalna saradnja ostaju jedini način da se osigura otporan i efikasan energetski sistem za građane i privredu.

- Učestvovala sam na panelu u okviru Financial times Energy Transition Summit gde smo razgovarali smo o tome kako da region od energetske periferije postane energetski koridor Evrope.

Srbija danas gradi svoju poziciju regionalnog centra za gas i električnu energiju, kroz nove interkonekcije, ulaganja u infrastrukturu i jače povezivanje sa evropskim tržištem. Energetska sigurnost više nije pitanje budućnosti, već pitanje strateške stabilnosti i razvoja.

Već smo pustili u rad gasni interkonektor sa Bugarskom, širimo kapacitete prenosne mreže, gradimo novu vezu sa Severnom Makedonijom i Grčkom i ulažemo 1,2 milijarde evra u gasnu infrastrukturu. Paralelno radimo na integraciji tržišta električne energije i jačanju regionalne saradnje, jer bez povezivanja nema ni stabilnih cena ni dugoročne sigurnosti.

Srbija nuklearnu energiju vidi kao jedan od ključnih stubova budućeg energetskog sistema. Zelena tranzicija mora da bude održiva, ali i realna, jer bez stabilne bazne energije nema ni stabilne ekonomije - napisala je ministarka na svom Instagram profilu.