Slušaj vest

Železnički saobraćaj na brzoj pruzi Novi Sad - Subotica ponovo funkcioniše projektovanom brzinom do 200 kilometara na sat, nakon što su stručne ekipe Infrastrukture železnica Srbije završile sanaciju i zamenu optičkih kablova koji su bili ukradeni i oštećeni na području železničkog čvora u Vrbasu.

Kako je saopštila Infrastruktura železnica Srbije, pre sedam dana na ovom području uništena su i ukradena tri optička kabla ukupne dužine veće od sto metara.

Navodi se da je prekid optičkog kabla izazvao smetnje u radu signalno-sigurnosnih uređaja na deonici između Novog Sada i Subotice, kao i kašnjenja „Soko” vozova na brzoj pruzi Beograd - Subotica.

- Zahvaljujući najsavremenijoj opremi i sistemu za bezbednost saobraćaja ETCS-2, koji su ugrađeni na brzoj pruzi, uprkos krađi kablova vozovi su saobraćali bezbedno i nesmetano - naglašava se u saopštenju.

Infrastruktura železnica Srbije upozorila je da krađe i uništavanje delova i opreme na železničkoj infrastrukturi, posebno na brzoj pruzi kojom vozovi saobraćaju brzinom od 200 km/h, predstavljaju ozbiljnu pretnju po bezbednost železničkog saobraćaja, ljudske živote i imovinu, dok posledice takvih incidenata mogu biti katastrofalne.