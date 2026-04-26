Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je jutros da je Srbija spremna za uspostavljanje putničkog saobraćaja do Budimpešte i da datum otvaranja pruge zavisi isključivo od mađarske strane.

- Srbija je na današnji dan potpuno spremna za uspostavljanje i putničkog saobraćaja. Teretni saobraćaj je uspostavljen do 100 kilometara na čas do Budimpešte 24. februara ove godine. Ono što se pojavilo kao problem je problem tehničke prirode. To znači da mađarska strana, pre svega iz MAV-a, njihovog nacionalnog prevoznika i operatera, proveravaju i rade bezbednosne provere takozvanog ETCS sistema, imajući u vidu da se pojavila i da je uočena neka greška koja utiče na bezbednost odvijanja saobraćaja za brzine od 160 km na čas - rekla je Sofronijević.

Podsetila je da je pruga od Beograda do Subotice u operativnom korišćenju i navela je da će voz kroz Srbiju ići brzinom od 200 kilometara na čas, dok će kroz Mađarsku ići 160 kilometara na čas.

- Beograd-Budimpešta, ta deonica je deo Evropskog koridora 10, ali istovremeno i deo inicijative Pojas i put. Mislim da je otvaranje i za putnički saobraćaj korisno i potrebno obema državama. Datum otvaranja i puštanja u putnički saobraćaj zavisi isključivo od mađarske strane; Srbija je na današnji dan 100 odsto spremna - rekla je Sofronijević.

Navela je da su srpski SOKO vozovi već bili u Mađarskoj i dobili su tipsku dozvolu, odnosno sertifikat i kada svi sistemi bezbednosni profunkcionišu i dobiju sve potrebne sertifikate za bezbedno obavljanje saobraćaja, tada će SOKO ostvariti pojedinačnu dozvolu i bez ikakvih problema voziti u Mađarskoj.

