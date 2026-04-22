Novi Soko vozovi kineskog proizvođača CRRC Tiger serije 411/419 za brzine od 200 km/h zvanično su uključeni u saobraćaj na pruzi Beograd Centar - Subotica.

Kako je saopšteno iz Srbijavoza, prvi polazak novog voza iz Prokopa je u 6 časova za stanicu Suboticu, a iz Subotice u 8 sati za stanicu Beograd Centar.

Saobraćaj na intersiti linijama na relaciji Beograd Centar - Subotica - Beograd Centar će se organizovati novim kompozicijama tako što će vozovi 540, 542, 544 i 546 iz Prokopa polaske imati u 6, 8 10 i 12 časova, a vozovi 543, 545, 547 i 549 iz Subotice polaziće u 8, 10, 12 i 14 sati.

Podsetimo, do sada su na intersiti linijama (najbrže linije) putnike opsluživali pre svega spratni Štadler vozovi, koji su nabavljeni uoči puštanja u saobraćaj brze pruge od Beograda do Novog Sada.

Kada je reč o uspostavljanju direktne putničke železničke veze između Beograda i Budimpešte, i dalje nije poznat tačan datum.