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Kompanija Mlekoprodukt d.o.o. Zrenjanin saopštila je danas da sa tržišta povlačisir"Ile de France Petit Brie" u pakovanju od 125 grama zbog sumnje na prisustvo enterotoksina koje proizvodi bakterija stafilokoka aureus (Staphylococcus Aureus).

Sa tržišta se povlači proizvod čiji je rok upotrebe do 6. juna 2027. godine, lot: S26097F3P3, navedeno je u saopštenju.

"Potrošači koji poseduju proizvod iz navedenog lota ne treba da ga konzumiraju. Proizvod je potrebno vratiti u prodajni objekat u kojem je kupljen“, naveo je Mlekoprodukt.

Povraćaj novca biće omogućen i bez fiskalnog računa, navedeno je u saopštenju.

Enterotoksini mogu izazvati gastrointestinalne tegobe, uključujući mučninu i povraćanje, u roku od nekoliko sati nakon konzumacije.

"Potrošačima koji su konzumirali ovaj proizvod i imaju navedene simptome preporučuje se da se obrate svom lekaru", saopštio je Mlekoprodukt.

Kurir.rs/Blic Biznis

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