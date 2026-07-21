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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić učestvovao je danas na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj je narodne poslanike detaljno upoznao sa trenutnom epizootiološkom situacijom u zemlji, merama koje država sprovodi u cilju suzbijanja afričke kuge svinja, kao i aktivnostima nadležnih službi na terenu.

Ministar je istakao da afrička kuga svinja predstavlja jedan od najozbiljnijih izazova za domaće stočarstvo i naglasio da država neće odustati od dosledne primene svih propisanih mera, jer je to jedini način da se zaštite domaća proizvodnja, poljoprivrednici i ekonomski interesi Srbije.

Članovima Odbora predstavljeni su najnoviji podaci Uprave za veterinu, prema kojima su najveća žarišta bolesti i dalje na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i dela teritorije Grada Beograda, zbog čega su upravo na ovim područjima dodatno pojačane mere kontrole i nadzora. Ministar je ukazao da je do sada ukupno uginulo i eutanazirano 29.241 svinja, pri čemu eutanazija životinja predstavlja težak, ali neophodan korak u suzbijanju i sprečavanju daljeg širenja bolesti.

Glamočić je poručio da svaka institucija u sistemu mora u potpunosti da izvršava svoje zakonom propisane obaveze, ističući da borba protiv afričke kuge svinja nije odgovornost samo jednog čoveka ili jedne institucije.

- Ministar poljoprivrede nije osoba koja može da rukovodi svakom upravom i obavlja posao čitavog sistema. Svaka karika mora da funkcioniše, od Uprave za veterinu i veterinarske inspekcije do regionalnih i lokalnih kriznih centara. Svako mora da radi svoj posao i preuzme svoj deo odgovornosti. Ja nosim odgovornost kao ministar, ali odgovornost mora da postoji na svim nivoima sistema - naglasio je Glamočić.

On je obavestio članove Odbora i da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, upravo sa ciljem bolje koordinacije svih u sistemu, prihvatilo sugestiju skupštinskog Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i predsednika Odbora Marijana Rističevića, da se redovno održavaju sednice Operativnog štaba za koordinaciju aktivnosti na sprečavanju pojave, ranom otkrivanju, suzbijanju i iskorenjivanju afričke kuge svinja, kako bi se obezbedilo kontinuirano praćenje stanja na terenu i brže donošenje odluka. S tim u vezi, ministar je najavio da će naredna sednica Operativnog štaba biti održana već u četvrtak.

Međutim, kako je Glamočić objasnio, redovno održavanje sednica Operativnog štaba ne sme biti zamena za jasno utvrđenu odgovornost u sistemu. Kako je naveo, Uprava za veterinu, odnosno Nacionalni krizni centar, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju Plana upravljanja kriznim situacijama, imaju centralnu ulogu i najveću odgovornost u organizovanju, usmeravanju i koordinaciji svih aktivnosti, od republičkog nivoa do lokalnih samouprava, kako bi svaka karika u sistemu blagovremeno i efikasno sprovodila poverene mere.

Takođe, u cilju jačanja sistema za suzbijanje afričke kuge svinja i efikasnijeg upravljanja aktivnostima Nacionalnog kriznog centra, ministar Glamočić doneo je odluku o kadrovskim promenama.

Saša Ostojić razrešen je dužnosti rukovodioca Nacionalnog kriznog centra, a za novog rukovodioca imenovana je Ljiljana Ivanjac, koja će rukovoditi koordinacijom mera i aktivnostima na suzbijanju afričke kuge svinja.

Ministar je naglasio da donete odluke nisu usmerene na traženje pojedinačnog krivca, već na jačanje odgovornosti, otklanjanje uočenih slabosti i uspostavljanje efikasnije koordinacije svih učesnika u sistemu. Kako je naveo, pravila i procedure postoje da bi se poštovali, a svaki nivo upravljanja mora blagovremeno da reaguje i postupa u skladu sa svojim nadležnostima.

On je posebno istakao da u sprovođenju mera neće biti povlašćenih, podsetivši članove Odbora na slučaj iz Bezdana, gde je tokom zajedničke akcije veterinarske inspekcije i policije otkrivena dodatna okolnost. Utvrđeno je da je vlasnik životinja lice za kojim je već bila raspisana poternica po drugom osnovu, nakon čega su ga pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom, lišili slobode i predali na dalje postupanje nadležnim organima.

Ministar je obavestio narodne poslanike i da je u toku zajednička akcija veterinarske inspekcije i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u naselju Salaš Noćajski kod Sremske Mitrovice, gde se sprovode pojačane kontrole radi otkrivanja eventualnih nepravilnosti u držanju i prometu svinja i dosledne primene mera za suzbijanje afričke kuge svinja.

- Nema povlašćenih i zakon važi jednako za sve. Afrička kuga svinja ne ostavlja prostor za neodgovornost. Svaki propust može ugroziti proizvodnju, naneti ogromnu ekonomsku štetu i dovesti u pitanje egzistenciju brojnih domaćinstava. Zato će država nastaviti da postupa odlučno, u skladu sa zakonom i bez izuzetaka - poručio je Glamočić.

Ministar je naglasio da je cilj svih mera očuvanje stočarske proizvodnje i zaštita odgovornih proizvođača, a ne kažnjavanje poljoprivrednika. Pozvao je sve držaoce svinja da dosledno primenjuju mere biosigurnosti, blagovremeno prijave svaku sumnju na pojavu bolesti i u potpunosti sarađuju sa veterinarskim i drugim nadležnim službama.

- Pravila moraju da se poštuju. U ovakvoj situaciji nema mesta kašnjenju, improvizaciji i prebacivanju odgovornosti. Samo organizovanim radom celog sistema možemo zaustaviti širenje zaraze i zaštititi srpsko svinjarstvo - zaključio je ministar Glamočić.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinu, veterinarska inspekcija i svi drugi nadležni državni organi nastaviće svakodnevni rad na terenu, uz pojačane kontrole i punu koordinaciju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Vojskom Srbije, lokalnim samoupravama i kriznim centrima, kako bi se afrička kuga svinja što pre stavila pod kontrolu i sprečile nove posledice po domaću stočarsku proizvodnju.