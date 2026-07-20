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Prema pisanju slovenačkih medija, Vinčić je samo za suđenje finala na stadionu MetLife zaradio oko 60.000 američkih dolara. Kada se toj sumi dodaju svi honorari koje je ostvario tokom prvenstva, slovenački arbitar iz Sjedinjenih Američkih Država otišao je bogatiji za čak 140.000 dolara.

FIFA posebno nagrađuje sudije završnice

Prema informacijama o FIFA sistemu nagrađivanja, glavni sudije na Svetskom prvenstvu dobijali su 70.000 dolara fiksne naknade za učešće na turniru. Pored toga, isplaćivani su im dodatni honorari za svaku utakmicu koju su sudili.

Za mečeve grupne faze naknada je iznosila oko 3.000 dolara, dok su honorari u nokaut fazi bili znatno veći. Upravo zbog toga sudije koje su stigle do polufinala i finala mogle su da ostvare ukupnu zaradu veću od 100.000 dolara, a u pojedinim slučajevima i znatno više.

FIFA je pokrila i sve troškove

Osim honorara, FIFA je sudijama tokom Svetskog prvenstva pokrila troškove putovanja, smeštaja, ishrane i dnevnica, tako da je celokupna zarada isplaćena nezavisno od tih izdataka.Suđenje finala smatra se najvećim priznanjem koje jedan fudbalski sudija može da dobije, a za Slavka Vinčića predstavljalo je vrhunac njegove dosadašnje međunarodne karijere.