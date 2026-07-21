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Na području Loznice trenutno nije potvrđena pojava afričke kuge svinja (AKS), ali je ova bolest prisutna u sedam okruga, zbog čega je neophodan pojačan oprez i odgovorno ponašanje svih vlasnika svinja, radi sprečavanja pojave i širenja ove bolesti, navodi se u današnjem saopštenju iz gradske uprave.

Grad apeluje na sve vlasnike svinja da dosledno primenjuju propisane mere biosigurnosti kako bi se sprečila pojava i širenje AKS.

Grad Loznica će, kako se precizira, radi dodatne zaštite, u saradnji sa nadležnim službama, postaviti dezobarijere na prilaznim putnim pravcima na kojima se izvode radovi u Šumskom gazdinstvu ''Boranja'', kao i na onima iz Jadranske Lešnice i Kamenice ka Iverku, odnosno na putnom pravcu od Luka u Lešnici ka Vidojevici. Loznica poziva vlasnike svinja da primenjuju sve propisane mere biosigurnosti na gazdinstvima, i da, pored ostalog, postave i redovno održavaju dezobarijere na ulazu u objekte za uzgoj svinja, redovno dezinfikuju opremu, vozila, obuću i radnu odeću koja dolazi u kontakt sa životinjama.

Potrebno je i da onemoguće kontakt domaćih sa divljim svinjama i drugim životinjama, ograniče ulazak neovlašćenih lica u objekte u kojima se drže svinje, održavaju higijenu objekata, ne hrane svinje pomijama, ili ostacima hrane životinjskog porekla. Grad poziva vlasnike da kupuju životinje isključivo iz registrovanih gazdinstava i uz propisanu veterinarsku dokumentaciju, obezbede da svaka novonabavljena životinja bude propisno obeležena ušnom markicom, evidentirana u Centralnoj bazi podataka, kao i da vlasnik poseduje važeće uverenje o zdravstvenom stanju životinje, navodi se u apelu.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Takođe i da svaku promenu zdravstvenog stanja životinja, uginuće, ili sumnju na bolest odmah prijave nadležnoj veterinarskoj stanici, ili veterinarskoj inspekciji, kao i da nipošto ne premeštaju i ne prodaju svinje bez propisane dokumentacije i odobrenja nadležnih organa. Naročito se apeluje na lovce i građane da svako nalaženje uginule divlje svinje odmah prijave nadležnim službama i na svoju ruku ne uklanjaju lešine. Navodi se i da će veterinarska inspekcija nastaviti pojačan nadzor i preduzimanje svih mera u skladu sa važećim propisima, a Grad građane i vlasnike životinja poziva na saradnju i odgovorno postupanje kako bi se sprečila pojava AKS na lozničkoj teritoriji.

AKS predstavlja opasnu i zaraznu bolest domaćih i divljih svinja sa krajnim ishodom njihove smrti, ili eliminisanja svih svinja na zaraženom gazdinstvu, a uzročnik bolesti je virus koji je jako zarazan. Bolest nije opasna za ljude, ali se brzo širi i prouzrokuje velike ekonomske gubitke. AKS je početkom godine bila registrovana u lozničkom kraju, kada je u jednom domaćinstvu, prema nezvaničnim informacijama, uništeno dvadeset svinja, uglavnom prasića.