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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić poručio je danas u Sremskoj Mitrovici, nakon sednice lokalnog i regionalnog Kriznog štaba, da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali pod kontrolom, te da je neophodno maksimalno angažovanje svih nadležnih službi i samih proizvođača kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.

On je naglasio da su najveća žarišta trenutno na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su na terenu pojačane sve mere kontrole.

- Podaci nisu dobri, ali su, nažalost, u skladu sa očekivanjima jer je virus već prisutan na širem području. Zato smo aktivirali čitav sistem. Na terenu su veterinarske službe, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojska Srbije, lokalne samouprave i svi koji mogu da doprinesu sprečavanju širenja zaraze -rekao je Glamočić.

Ministar je podsetio da se virus najčešće prenosi preko divljih svinja, ali i ljudskim faktorom, zbog čega je od presudnog značaja poštovanje svih propisanih mera biobezbednosti.

- Dovoljan je samo jedan propust da se bolest prenese na novo područje. Zato je neophodna disciplina svih učesnika u proizvodnji, prevozu i prometu svinja - istakao je on.

Prema njegovim rečima, virus je trenutno aktivan u sedam okruga i 52 naseljena mesta, dok je do sada, usled uginuća i sprovedenih mera eutanazije, uklonjeno skoro 28.000 svinja.

- Svaka životinja je vredna i svaki gubitak je veliki, ali jedini način da zaštitimo ostatak stočnog fonda jeste brzo reagovanje i dosledno sprovođenje propisanih mera - naglasio je ministar.

Glamočić je ponovio da afrička kuga svinja nije opasna po zdravlje ljudi i ne prenosi se na čoveka, ali da izaziva ogromne ekonomske posledice za svinjarsku proizvodnju.

- Nema mesta panici, ali ima mesta za ozbiljnost. Ne postoji vakcina ni lek, zato je prevencija jedino efikasno sredstvo u borbi protiv ove bolesti - poručio je ministar.

On je dodao da je virus prisutan u više od 70 zemalja sveta i u brojnim evropskim državama, uključujući i zemlje u neposrednom okruženju Srbije, zbog čega je neophodno neprekidno sprovođenje mera biobezbednosti.

Ministar je apelovao na lokalne samouprave da pomognu domaćinstvima u obezbeđivanju dezinfekcionih sredstava gde je to potrebno, ali je podsetio da je svako gazdinstvo u obavezi da sprovodi redovnu dezinfekciju i druge mere zaštite.

- Samo odgovornim ponašanjem svih možemo sačuvati domaću proizvodnju svinja i sprečiti dalje širenje virusa - zaključio je Glamočić.