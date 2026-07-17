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Štab za vanredne situacije grada Šapca na današnjoj sednici doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada, radi efikasnog sprovođenja mera za sprečavanje daljeg širenja afričke kuge svinja.

Kako je saopšteno iz uprave Grada Šapca, odluka je doneta u skladu sa preporukama i nalozima nadležnih državnih organa i veterinarskih službi, imajući u vidu složenu epizootiološku situaciju u Mačvanskom okrugu i potrebu za hitnim i koordinisanim delovanjem svih nadležnih institucija, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

U narednom periodu na teritoriji grada Šapca sprovodiće se pojačane mere kontrole i zaštite, koje obuhvataju doslednu primenu svih mera koje propisuje Uprava za veterinu, zatim zabranu ili ograničenje premeštanja i prometa svinja sa i ka gazdinstvima u zonama u kojima su propisane mere.

Pojačane mere obuhvataju i pojačan nadzor veterinarske inspekcije i veterinarskih službi na gazdinstvima i farmama, pojačanu kontrolu prometa životinja, stočne hrane i proizvoda životinjskog porekla, sprovođenje mera dezinfekcije na gazdinstvima, prilaznim putevima i drugim lokacijama od značaja.

Takođe, mere obuhvataju i obavezno prijavljivanje svakog uginuća ili sumnje na bolest nadležnoj veterinarskoj službi, kao i pojačanu saradnju svih gradskih službi sa Ministarstvom poljoprivrede, Upravom za veterinu i drugim nadležnim institucijama.

U saopštenju se podseća da je afrička kuga svinja virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje i ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi, ali može izazvati velike ekonomske štete u stočarskoj proizvodnji.

Grad Šabac apeluje na sve držaoce svinja da dosledno primenjuju propisane mere biosigurnosti, da ne nabavljaju životinje nepoznatog zdravstvenog statusa, da ne premeštaju svinje bez odobrenja nadležnih organa i da svaku sumnju na pojavu bolesti odmah prijave veterinarskoj službi.