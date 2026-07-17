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Hrvatski zbor sportskih novinara (HZSN) uputio je pismo gradonačelniku Zagreba i Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) sa zahtevom da tramvajska stanica u Savskoj ulici zadrži naziv "Vjesnik“.

U pismu navode da, uprkos tome što je nedavno srušen čuveni Vjesnikov neboder, naziv stanice treba da ostane kao simbol jednog vremena i novinarstva u Hrvatskoj.

- Svedoci smo da ste nedavno promenili naziv tramvajske stanice u Jagićevoj ulici. Hrvatski zbor sportskih novinara zalaže se da tramvajska stanica u Savskoj ulici svakako zadrži ime „Vjesnik“. Mnogima to ime mnogo znači, kao što je i sama zgrada, koje više nema, predstavljala važan simbol. Zato molimo odgovorne u ZET-u i Gradu Zagrebu da sačuvaju podsetnik na jedno vreme koje je prošlo, ali nije nestalo iz našeg sećanja - navodi se u pismu.

U HZSN-u ističu da ih za ime i zgradu Vjesnika vežu i posebne emocije, jer je ovo udruženje ove godine dodelilo godišnje priznanje novinaru Draženu Pineviću za emotivan tekst o požaru u Vjesniku. Pinević je preminuo upravo onog dana kada je uklonjen poslednji deo Vjesnikovog nebodera.

- I zbog tog osećaja, ali i zbog svih ljudi koji su u Vjesniku stvarali novinarstvo i ispisivali istoriju grada i države, molimo da naziv „Vjesnik“ ostane u Savskoj ulici – navodi se u pismu koje je potpisao predsednik HZSN-a Jura Ozmec.