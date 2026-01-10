Slušaj vest

Ministarstvo građevinarstva odlučilo je ko će rušiti kultni Vjesnikov neboder. Zgrada Vjesnika izgorela je u požaru sa 17. na 18. novembar. Požar je gasilo više od 100 vatrogasaca sa oko 50 vozila i 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uklanjanja Vjesnikovog nebodera sa zapadnim aneksom izabrana je kompanija EURCO iz Vinkovaca, koja bi posao trebalo da završi u aprilu, odnosno tri meseca nakon potpisivanja ugovora, što je predviđeno za 21. januar, saopštio je resorni ministar Branko Bačić.

Opasnost od urušavanja nebodera

"Državni inspektorat doneo je rešenje 15. decembra 2025. godine kojim se naređuje uklanjanje nebodera zbog opasnosti od njegovog urušavanja i mi smo, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, pokrenuli postupak izbora projektanta i izvođača radova“, rekao je potpredsednik Vlade i ministar prostornog uređenja, građevinarstva i državne imovine Bačić na konferenciji za medije, mesec i po dana nakon izbijanja požara u kojem je izgorela kultna zgrada.

U skladu sa preporukom Hrvatske privredne komore, Ministarstvo je informativne pozive uputilo ka 34 kompanije, dodao je. Od pristiglih 18 ponuda, radna grupa je njih pet ocenila kao najozbiljnije i sa njima započela pregovarački postupak.

Presudila najniža ponuđena cena

"Tada smo definisali osnovne elemente naše nabavke – da ponuđena cena iznosi pet miliona evra bez PDV-a, da smo ponuđačima prepustili da se sami opredele za metod uklanjanja i da se bira ekonomski najpovoljnija ponuda. Utvrdili smo da je ekonomski najpovoljnija ponuda kompanije EURCO d.d.“, rekao je.

Ugovoreni posao izrade projektne dokumentacije i uklanjanja zgrade procenjen je na 4,2 miliona evra bez PDV-a, odnosno 5,3 miliona evra sa PDV-om.

Rok za završetak prve faze, kako bi se podvožnjak u Slavonskoj pustio u saobraćaj, iznosi 30 dana od potpisivanja ugovora, dok je rok za izradu projekta, uklanjanje zgrade i odvoženje materijala tri meseca od potpisivanja ugovora, što je planirano za 21. januar, nakon što 19. januara istekne rok za podnošenje žalbi.

Takođe je izabrana i usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova uklanjanja nebodera Vjesnik sa zapadnim aneksom, u vrednosti od 59.970 evra bez PDV-a, koju će sprovoditi kompanija GARK KONZALTING iz Zagreba, dok je za revidenta izabrana firma TODING iz Zagreba.