Imaju tek 19 godina, a već poseduju sopstvenu nekretninu, i to ne putem nasleđivanja ili uz pomoć roditelja. Megs Clement i njen dečko Sam Rice nedavno su obezbedili svoj prvi dom, nakon samo godinu i po dana štednje. Za kuću vrednu 190.000 funti (222.300 evra) izdvojili su ukupno 28.000 funti (32.760 evra) u gotovini, od čega čak 19.000 funti (22.230 evra) otpada na depozit. Sada su u procesu pretvaranja kuće u pravi dom, piše britanski San.

Svako štedeo po 1.700 evra mesečno

Počeli su da se zabavljaju sa 16 godina, a cilj im je bio da uštede najmanje 1.000 funti (oko 1.170 evra) mesečno po osobi. Megs, sada dvadesetogodišnjakinja, kaže da su im nakon položenih vozačkih ispita McDonald’s i KFC bili nedeljna navika. Međutim, poželeli su sopstveni prostor i odlučili da počnu da štede za kuću. Kako su izlasci postajali manje popularni među generacijom Z, Megs i Sam su imali prednost jer vikendom nisu trošili stotine funti na zabave.

Megs, koja radi u palijativnoj nezi, ima radnu nedelju od 40 sati, dok Sam (19) radi kao stolar i vatrogasac. Slični poslovi u nezi donose platu do 36.483 funti (42.685 evra) godišnje, dok je početna plata vatrogasca u Devonu oko 34.501 funtu (oko 40.000 evra). Satnice stolara variraju. Zahvaljujući kombinaciji svojih prihoda, odricanju od dostave hrane i pomoći finansijskog savetnika, par je počeo da daje ponude za nekretnine.

Živeli sa roditeljima

Maksimalno su mogli da štede jer su u to vreme živeli sa roditeljima. Danas su ponosni vlasnici dvosobne kuće u nizu sa prilazom koji ima mesta za tri automobila.

"I dalje smo uspevali da se zabavljamo tokom tih godinu i po dana ozbiljne štednje, samo uz budžet“, kaže Megs. "Iskreno, ne izlazimo često, ne znam da li je to samo do nas ili je to sada postalo uobičajenije. I dalje smo išli na odmore u Grčku i St Ives jer je to nešto u čemu zaista uživamo zajedno i nismo želeli svega da se odreknemo, ali smo definitivno smanjili naručivanje hrane“, rekla je. Dodaju da su, nakon što su dobili vozačke dozvole, stalno odlazili da jedu u McDonald’s i KFC. Počeli su da štede neposredno pre nego što su napunili 18 godina. „Oboje smo radili puno radno vreme nakon škole. Kada smo završili praksu, plate su nam porasle pa smo mogli da povećamo mesečnu štednju.“ Priznaju da nije sve išlo glatko.

Cenjkali se

Megs objašnjava: „Pronašli smo kuću, dali ponudu i ona je prihvaćena. Međutim, nakon statičkog pregleda pokazalo se da ima konstruktivna oštećenja, pa smo na neko vreme prestali da tražimo dok se nije pojavila ova. U početku je bila van našeg budžeta, ali su nas podstakli da je pogledamo. Kako je već neko vreme bila na tržištu i zahtevala radove, dali smo nižu ponudu. Prva je odbijena, a druga prihvaćena.“

Uspeli su da spuste cenu za čak 25.000 funti, odnosno 19.000 evra. „Naš finansijski savetnik bio je odličan od početka do kraja i vodio nas kroz ceo proces dobijanja hipoteke.“ Pored depozita od 19.000 funti (22.230 evra), par je potrošio 2.041 funtu (2.388 evra) na advokatske troškove i 650 funti (oko 760 evra) na procenu. Od dodatnih troškova tu je i bojler, a na nameštaj su potrošili samo 110 funti, odnosno 129 evra.

Roditelji su im pomogli da pronađu nameštaj putem Facebook Marketplacea, dok su prijatelji došli da pomognu oko krečenja zidova. Sam i Megs sada plaćaju 797 funti (932 evra) mesečno za hipoteku, što im ne predstavlja problem jer je to manje nego što su ranije štedeli svakog meseca. Nije iznenađujuće što su prvi u svom društvu koji su kupili nekretninu. „Oboje smo veoma ponosni što imamo sopstveni dom u trenutnoj situaciji na tržištu“, kažu.