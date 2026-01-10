Slušaj vest

Ova procedura uvedena je izmenama Zakona o državnom premeru i katastru i namenjena je svima koji poseduju stare ugovore, potvrde i druge pravne dokumente, a ranije nisu mogli da ostvare upis zbog formalnih grešaka, neusklađenih podataka ili nedostajućih identifikacija.

Jedan od najčešćih problema sa kojima se građani suočavaju jeste neslaganje u ličnim podacima na starim ugovorima. Upravo takvo pitanje stiglo je i na adresu RGZ:

Šta kada se papiri ne slažu?

"Kupio sam kuću pre 2013. godine, ali ime u ugovoru nije isto kao u dokumentima. Šta sada?"

Građanin navodi da nije mogao da ostvari upis u katastar jer je kuću kupio pre 2013. godine od pokojne Ane, koja je tu istu imovinu kupila 1983. godine, ali je u originalnom ugovoru navedena kao Anka.

Zbog te razlike u imenu, sistem ranije nije dozvoljavao formalnu verifikaciju identiteta prodavca, pa je upis imovine bio blokiran.

Odgovor katastra potvrda da je rešenje moguće

Postupak ciljane konvalidacije u ovakvim slučajevima može biti od velike pomoći. Iz katastra objašnjavaju:

- Potrebno je da dva lica koja znaju da se radi o istoj osobi overe izjavu kod javnog beležnika (bilo kog), a zatim stare ugovore, zajedno sa tim izjavama, možete predati preko aplikacije.

Izjave se mogu overiti kod bilo kog javnog beležnika u Srbiji, bez obzira na opštinu u kojoj se imovina nalazi.

Ciljana konvalidacija ne zahteva novu kupoprodaju, ne menja suštinu ugovora, niti podrazumeva plaćanje poreza retroaktivno za samu transakciju. Njena svrha je isključivo potvrda identiteta i pravne validnosti starog dokumenta kako bi se omogućio upis imovine.

Za građane koji su zbog administrativnih ili formalnih grešaka godinama bili onemogućeni da upišu svoju imovinu, nova procedura donosi brži, jednostavniji i pristupačniji put do rešenja. Ako posedujete stare ugovore sa greškama u imenu, prezimenu, nadimku ili slovnim varijacijama, ovo je trenutak da pokrenete postupak i konačno regulišete vlasništvo.