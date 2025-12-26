Slušaj vest

Prijava neupisanih, odnosno bespravnih objekata u okviru državne kampanje "Svoj na svome" počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara. Reč je o postupku koji se sprovodi na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, a interesovanje građana je izuzetno veliko.

Kako je saopštio Republički geodetski zavod (RGZ), do srede u 19 časova podneto je ukupno 396.905 prijava za upis objekata koji do sada nisu bili evidentirani u katastru nepokretnosti.

Predsednik Vučić: Cilj brzo rešavanje zahteva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da iskoriste ovu mogućnost i podnesu zahteve za evidentiranje objekata. On je izjavio da je cilj da se postupak završi u što kraćem roku.

- Oni koji su prvi predali zahteve, oni će dobiti prvi odgovor od države i već krajem marta, oni koji su predali zahteve, moći će da dobiju u mnogim opštinama prve pozitivne odgovore. Verujem da će ljudi zbog toga biti zadovoljni - kazao je Vučić, dodajući da će se pokušati da se za 80 do 90 odsto objekata postupak okonča do kraja marta.

Kako i gde se podnose prijave

Prijave se podnose onlajn, putem digitalne platforme svojnasvome.gov.rs, koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. Građani mogu da se prijave korišćenjem svog JMBG-a i podataka sa lične karte, preko naloga na portalu eUprava, ali i uz pomoć uslužnih centara lokalnih samouprava. Takođe, prijava je moguća i na šalterima u 547 pošti širom Srbije.

Za one koji nemaju tehničke mogućnosti ili znanja za samostalnu prijavu, širom zemlje otvoreno je ukupno 1.362 punkta za podršku građanima, od čega se 120 nalazi u Beogradu. U opštinama i na šalterima Pošte angažovano je oko 4.600 zaposlenih koji pomažu građanima u ovom procesu.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević naglasila je da mesto prebivališta ili lokacija nekretnine ne ograničavaju mesto podnošenja prijave.

- Ako imate vikendicu na Staroj planini, možete je prijaviti na svakom šalteru Pošte ili u opštini. Nije vezano za mesto gde se nepokretnost nalazi, da vi morate sada da idete u Brzu Palanku ili u Knjaževac da biste je prijavili - objasnila je Sofronijević.

Rad mobilnih kancelarija

Posebno veliko interesovanje za upis bespravnih objekata zabeleženo je u Sremskoj Mitrovici. Zbog velikog broja zahteva, gradske službe rade pojačanim kapacitetom, a građanima je na raspolaganju i mobilna kancelarija koja obilazi udaljena naselja i izlazi na teren kod onih koji nisu u mogućnosti da lično dođu.

Gradonačelnik je istakao da se u praksi legalizuju i pomoćni objekti, kao što su štale, šupe i poljski toaleti, uz poruku da je važno da se sve postojeće građevine uvedu u pravni sistem.

- Bolje je i to legalizovati nego nikad. Troškovi su minimalni, a korist za vlasnike velika. Ovo je, praktično, poslednja velika prilika da se imovina uredi - poručio je Nedimović.

Jednostavna procedura

Ministarka Sofronijević navela je da se očekuje da broj prijava iz dana u dan raste. Ona je pojasnila da je u pojedinim trenucima dolazilo do usporenja rada sistema zbog velikog broja korisnika koji su istovremeno pristupali platformi, ali da zastoja u radu nije bilo.

Za onlajn prijavu građanima su potrebni važeća lična karta, pristup internetu i imejl adresa.

- Vrlo je jednostavna procedura i svako ko ima elementarno tehničko znanje može da popuni prijavu - rekla je ministarka.

Građanima koji imaju dileme ili im je potrebna dodatna pomoć, dostupna su i video-uputstva na Jutjub kanalu "Svoj na svome". Kako je naglasila, sistem je automatizovan i ne ostavlja prostor za greške, ukoliko se greška dogodi, postupak se obustavlja i pokreće iz početka.

Posebne prijave za svaki objekat

Govoreći o vrstama nepokretnosti, ministarka je objasnila da se prilikom prijave bira da li se evidentira kuća, stan ili neki drugi objekat. Cele stambene zgrade mogu prijaviti investitori, a ukoliko oni to ne učine, prijavu mogu podneti upravnici zgrada.

Posebna pažnja skrenuta je na parcele na kojima postoji više objekata, za svaki objekat mora se podneti posebna prijava.

- Ako na jednoj parceli imate glavni objekat, imate pomoćni i ekonomski, podnećete jednu prijavu za kuću i jednu prijavu za jedan ili više pomoćnih ili ekonomskih objekata - navela je Sofronijevićeva.

Dodala je i da se za pomoćne objekte površine do 500 kvadratnih metara ne plaća nikakva naknada.

Nasleđena imovina i dokumentacija

Kada je reč o imovini koja je predmet nasleđivanja, ministarka je istakla da trenutno rešenje "nije najsrećnije", ali da je tehnički neophodno. U tim slučajevima svi naslednici moraju podneti zasebne prijave za svoj idealni deo nepokretnosti.

Što se tiče dokumentacije, u ovoj fazi nije potrebno dostavljati elaborat geodetskih radova. Dovoljni su važeća lična karta i osnov sticanja, dok će nadležna agencija naknadno tražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko se za tim ukaže potreba.