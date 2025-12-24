Republički geodetski zavod (RGZ) objavio je najnovije podatke vezane za prijave neupisanih objekata koje su počele 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, zatim nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošti širom Srbije.