Prijavljivanje neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počelo je 8. decembra i traje do 5. februara, a veliki broj zahteva ukazuje na značajno interesovanje građana.

Prijave se podnose elektronskim putem preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs, koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. Građani se mogu prijaviti korišćenjem JMBG-a i lične karte, putem naloga na portalu eUprava, preko uslužnih centara lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.

Troškovi upisa kreću se u rasponu od 100 do 1.000 evra, u zavisnosti od površine objekta i lokacije nepokretnosti, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.

Od plaćanja naknade oslobođeni su primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji, kao i porodice sa troje i više dece.

Za sve dodatne informacije građanima je na raspolaganju kontakt centar na broj 011/7773-899.

Prema procenama, u Srbiji se i dalje nalazi oko 4,8 miliona nelegalnih objekata, što ukazuje na obim problema koji ovaj zakon nastoji da reši.