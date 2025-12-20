Skoro 304.000 prijava za upis bespravnih objekata: Veliko interesovanje za zakon "Svoj na svome"
Prijavljivanje neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počelo je 8. decembra i traje do 5. februara, a veliki broj zahteva ukazuje na značajno interesovanje građana.
Prijave se podnose elektronskim putem preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs, koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. Građani se mogu prijaviti korišćenjem JMBG-a i lične karte, putem naloga na portalu eUprava, preko uslužnih centara lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.
Troškovi upisa kreću se u rasponu od 100 do 1.000 evra, u zavisnosti od površine objekta i lokacije nepokretnosti, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.
Od plaćanja naknade oslobođeni su primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji, kao i porodice sa troje i više dece.
Za sve dodatne informacije građanima je na raspolaganju kontakt centar na broj 011/7773-899.
Prema procenama, u Srbiji se i dalje nalazi oko 4,8 miliona nelegalnih objekata, što ukazuje na obim problema koji ovaj zakon nastoji da reši.
Biznis Kurir/Telegraf