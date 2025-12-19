Slušaj vest

- Za sada imamo više od 300.000 prijava. Građani su veoma zainteresovani - rekao je Milić za RTS.

On je naveo da i građani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da podnesu prijavu neupisanih objekata putem portala svojnasvome.gov.rs, ukoliko imaju lična dokumenta Republike Srbije i mobilni telefon registrovan u Srbiji.

- Građani koji ispunjavaju te uslove prijavu podnose isto kao i oni u zemlji. Za one koji nemaju lična dokumenta Srbije omogućićemo prijavu kroz dodatnu nadogradnju aplikacije - rekao je Milić i dodao da će javnost biti blagovremeno obaveštena kada ta opcija bude dostupna.

Prijava neupisanih objekata, u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, počela je 8. decembra i traje do 5. februara.

Građani prijave mogu da podnesu onlajn preko digitalne platforme Agencije, uz korišćenje JMBG-a i lične karte, naloga na portalu eUprava, kao i putem uslužnih centara lokalnih samouprava i pošta širom Srbije.