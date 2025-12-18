Slušaj vest

Uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) kupljenog na spot tržištu biće zabranjen u EU od stupanja na snagu uredbe, početkom 2026. godine, dok će se uvoz gasa gasovodima postepeno ukidati do 30. septembra 2027. Tokom pregovora, sazakonodavci su ubrzali rokove za ukidanje većine ugovora o uvozu. Nova pravila predviđaju i sankcije koje će države članice EU morati da uvedu operatorima u slučaju kršenja propisa.

Priprema zabrane uvoza nafte

U pregovorima sa danskim predsedavanjem Savetu, poslanici su insistirali na zabrani svih uvoza ruske nafte i dobili obećanje Evropske komisije da će početkom 2026. godine predstaviti zakonodavni predlog u tom pravcu, kako bi zabrana mogla da stupi na snagu što pre, a najkasnije do kraja 2027.

Poslanici su takođe zahtevali da se primena eventualne privremene suspenzije zabrane uvoza, u vanrednim situacijama vezanim za energetsku bezbednost EU, podvrgne strožim uslovima.

Foto: Printscreen X

Kako bi se zatvorile pravne praznine i smanjio rizik od zaobilaženja propisa, operatori će morati carinskim vlastima da dostave strože i detaljnije dokaze o zemlji porekla gasa pre njegovog uvoza ili skladištenja.

Istorijski trenutak

- Ovo je istorijski trenutak: EU pravi veliki korak ka novoj eri bez ruskog gasa i nafte. Rusija više nikada neće moći da koristi izvoz fosilnih goriva kao oružje protiv Evrope. Naši glavni prioriteti bili su da što je moguće više ubrzamo zabranu gasa koji stiže gasovodima, da zabranu dugoročnih LNG ugovora uvedemo godinu dana ranije nego što je planirano i da sprečimo zaobilaženje novih pravila. Sada moramo bez odlaganja da sprovedemo ovaj dogovor i da se fokusiramo na uvoz nafte, gde ćemo insistirati da Evropska komisija ispuni obećanje i početkom 2026. iznese predlog - izjavio je Ville Ninisto, poslanik finskih Zelenih i izvestilac za Odbor za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE).

Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić

- Današnje glasanje šalje jasnu i snažnu poruku: Evropa više nikada neće zavisiti od ruskog gasa. Ovo je veliki iskorak za EU i istorijska prekretnica u evropskoj energetskoj politici. Ojačali smo početni predlog Evropske komisije uvođenjem mape puta ka zabrani uvoza nafte i njenih derivata, ranijim raskidanjem dugoročnih ugovora i uvođenjem sankcija za nepoštovanje propisa - rekla je Inese Vaidere poslanica EPP iz Letonije i izvestilac za Odbor za međunarodnu trgovinu.

Sledeći koraci

Tekst, o kojem je već postignut dogovor sa Savetom, usvojen je sa 500 glasova "za", 120 "protiv" i 32 uzdržana. Sada ga formalno mora odobriti Savet Evrope, nakon čega će biti objavljen u Službenom listu EU.

Ovaj zakonodavni predlog predstavlja odgovor na sistematsku zloupotrebu energetskog snabdevanja od strane Rusije, praksu koja traje gotovo dve decenije, a dodatno je eskalirala sa sveobuhvatnom invazijom na Ukrajinu 2022. godine. Invaziju je pratila nova, namerna manipulacija tržištem, uključujući drastično smanjenje popunjenosti skladišta gasa u EU od strane Gazproma i iznenadno zatvaranje gasovoda, što je dovelo do naglog skoka cena energije - i do osam puta viših u odnosu na period pre krize.