Ministar finansija Siniša Mali ocenio je, nakon objave izveštaja, da on dolazi u trenutku kada je Srbiji i te kako značajna potvrda međunarodne finansijske institucije o stabilnosti njene ekonomije i uloženim naporima da se sve reforme privedu kraju.

"Performanse Srbije pokazuju da smo za samo 15 godina prešli težak put od bankrota do zemlje sa investicionim kreditnim rejtingom. Odlično znamo koliko su bolni rezovi i teške odluke bili na ovom putu, ali su rezultati koje imamo najbolja potvrda da smo na pravom putu, kojim ćemo dalje i nastaviti”, ocenio je Mali.

On je poručio da je samo snažna i stabilna ekonomija dobar temelj za dalji održivi rast, te da se ove godine srpska ekonomija pokazala otpornom.