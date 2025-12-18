Odlične ocene MMF-a: Srbija drži inflaciju pod kontrolom, očekuje se oporavak rasta u naredne dve godine
Konstatovano da je inflacija smanjena i pala ispod centralne vrednosti cilja NBS-a od tri odsto, dok je centralna banka nastavila da vodi adekvatnu monetarnu politiku.
- U okviru Instrumenta za koordinaciju politika, vlasti napreduju sa ključnim strukturnim reformama, uključujući upravljanje javnim finansijama i investicijama i energetski sektor i uspešno su završile drugi pregled - ističe se u saopštenju MMF-a.
Navodi se da je rast Srbije je usporen usred rastućih domaćih i spoljnih nepovoljnih faktora, a da je ukupna inflacija pala ispod cilja Narodne banke Srbije od tri procenta. Očekuje se da će se deficit tekućeg računa povećati u 2026. godini, odražavajući veće troškove uvoza goriva i ograničenja EU na uvoz čelika, pre nego što se ublaži od 2027. godine.
Ministar finansija Siniša Mali ocenio je, nakon objave izveštaja, da on dolazi u trenutku kada je Srbiji i te kako značajna potvrda međunarodne finansijske institucije o stabilnosti njene ekonomije i uloženim naporima da se sve reforme privedu kraju.
"Performanse Srbije pokazuju da smo za samo 15 godina prešli težak put od bankrota do zemlje sa investicionim kreditnim rejtingom. Odlično znamo koliko su bolni rezovi i teške odluke bili na ovom putu, ali su rezultati koje imamo najbolja potvrda da smo na pravom putu, kojim ćemo dalje i nastaviti”, ocenio je Mali.
On je poručio da je samo snažna i stabilna ekonomija dobar temelj za dalji održivi rast, te da se ove godine srpska ekonomija pokazala otpornom.
- Očekuje se da će rast u 2025. godini biti oko 2 procenta, pre nego što se oporavi 2026. i 2027. godine. Fiskalna disciplina se strogo održava, a monetarna politika ostaje oprezna, čuvajući kredibilitet politike - ocenio je MMF.
Odbor izvršnih direktora MMF-a doneo je odluku o uspešnom završetku drugog razmatranja sprovođenja ekonomskog programa u okviru Instrumenta za koordinaciju politika (Policy Coordination Instrument – PCI), potvrdila je Narodna banka Srbije.
Kako navodi NBS, Odbor izvršnih direktora MMF-a konstatovao je da u okviru Instrumenta za koordinaciju politika vlasti sprovode ključne strukturne reforme, i uspešno su okončale drugu reviziju programa, kao i da mudre makroekonomske politike, podržane i jakom saradnjom sa MMF-om i izgrađene snažne rezerve pomažu Srbiji da prevaziđe ovaj izazovan period.
- Visok nivo deviznih rezervi, visoki depoziti države, kao i otporan i dobro kapitalizovan bankarski sektor pružaju važnu podršku u savladavanju aktuelnih izazova. Rešavanje pitanja sankcija NIS-u dodatno bi smanjilo neizvesnost - dodaje se.
Navodi se i da je konstatovano da se fiskalna disciplina strogo održava, a monetarna politika ostaje oprezna, čime se čuva kredibilitet ekonomskih politika, kao i da je ekonomska aktivnost usporena usled pojačanih domaćih i spoljnih izazova, a da se nakon realnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) od oko dva odsto u 2025. očekuje njegovo ubrzanje na tri odsto naredne godini i dalje na 4,6 odsto u 2027.
Smanjena inflacija
Odbor izvršnih direktora MMF-a konstatovao je i da je inflacija u Srbiji smanjena i pala ispod centralne vrednosti cilja NBS-a od tri odsto, dok je centralna banka nastavila da vodi adekvatnu monetarnu politiku.
Ističe se i da je nastavak prudentnih politika od suštinskog je značaja za očuvanje kredibiliteta politika i u narednom periodu, a očekuje se i da će fiskalni deficit ostati ispod dogovorenog limita od tri odsto BDP-a, koji predstavlja ključno sidro programa, što će biti podržano i kontrolisanom tekućom potrošnjom, strogim pridržavanjem fiskalnih pravila za plate u javnom sektoru i penzije, kao i pažljivom prioritizacijom investicija. Uz ovakvu disciplinu, kako se naglašava, očuvaće se fiskalni prostor za reagovanje na šokove i podržaće se dalje smanjenje javnog duga.
"U Srbiji se vodi dobra ekonomska politika"
Guverner NBS-a Jorgovanka Tabaković kazala je da i ova ocena Odbora izvršnih direktora MMF-a, kao i prethodne pokazuju da se u Srbiji vodi dobra ekonomska politika kojom su kreirane značajne rezerve i da je dodatna potvrda dobrog upravljanja u uslovima šokova.
- Rezerve koje smo izgradili jesu garant stabilnosti u periodu izražene globalne neizvesnosti. Obezbedili smo i očuvali relativno stabilan kurs dinara prema evru, kao i rekordne devizne rezerve zemlje. Značajno smo povećali i rezerve zlata, koje sada čine oko 20 odsto naših deviznih rezervi. Bankarski sektor je stabilan i visoko kapitalizovan, a učešće problematičnih kredita je na minimumu - rekla je ona.
Bankarski sektor snažan
U saopštenju NBS-a se dodaje i da je Tabaković istakla da je ocena MMF-a da je monetarna politika adekvatna, a bankarski sektor snažan i da će nastavak oprezne monetarne politike i otporan finansijski sektor ostati važan oslonac u periodu pojačane neizvesnosti, kao i projektovano kretanje inflacije koje će ostati unutar granica cilja NBS.
- To je još jedna potvrda da centralna banka Srbije vodi dobru monetarnu i prudencijalnu politiku. Podrazumeva se u koordinaciji sa drugim politikama i činiocima našeg ekosistema - zaključila je ona.
NBS podseća da je aktuelni Instrument za koordinaciju politika odobren Srbiji 9. decembra 2024. na period od 36 meseci i da je savetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. On se odobrava zemljama koje sprovode kredibilnu ekonomsku politiku, a program se razmatra u okviru redovnih polugodišnjih razmatranja.
