Profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Jelena Žarković kaže da MMF i Svetska banka ne daju političke ocene, ali da su vrlo svesni toga šta se dešava. Ipak, smatra da će i novi izveštaj doneti umirujuće poruke.

Jelena Žarković ističe da su MMF-ovi izveštaji uvek važni reputaciono i to bez obzira što nisu obavezujući nego savetodavni.

- Mi nismo od njih uzeli pare, pa sada oni kontrolišu kako ih mi trošimo, ali njihov izveštaj je uvek važan, pre svega za strane investitore, jer oni gledaju kako je stanje ekonomije. Tako da sve što napišu je u smislu reputacije i toga kakvo je trenutno stanje naše privrede - objašnjava Žarkovićeva.

Njihova poslednja projekcija, kao i projekcija Svetske banke, u vezi sa rastom BDP-a u ovoj godini je između 2,4 odsto i 2,8 odsto, što je dosta manje u odnosu na prvobitne projekcije.

- MMF i Svetska banka u njihovom delokrugu posla nije da daju i političke ocene, iako oni naravno su vrlo svesni toga šta se dešava. 'Standard end Purs' agencija se više time bavi i sad moram da kažem ako se uporede ta dva izveštaja, to su vrlo realne analize stanja. Da, MMF i Svetska banka su konstatovali da će naš rast u ovoj godini, ali i 2026. biti manji, pa skoro jedan procentni poen u odnosu na ono što su oni predviđali, ali to ima svoje objašnjenje - dodaje Žarkovićeva.

Sa jedne strane, dodaje, usporava lična potrošnja, inflacija, ljudi su malo smanjili svoju kupovnu moć, a sa druge strane naravno usporavaju i neke strane investicije.

- Ono što recimo MMF ističe u toj kratkoj analizi, verovatno će detaljnije već biti reči o tome, ali to su neki fiskalni amortizeri, to je ono što je dobro - tu mislimo na nizak deficit i na relativno kontrolisan javni dug, kao i ono što se zove spoljna tražnja, dakle mi smo i dalje prisutni na spoljnim tržištima, ali se uočava to da postoji usporavanje sa strane stranih direktnih investicija. Ono što je još na toj plus strani, to su javne investicije od kojih država naravno i dalje ne odustaje - naglašava Žarkovićeva.

Na pitanje koliko je velika enigma NIS kada se uzmu sve projekcije i kada se uzme i sama revizija tog aranžmana koji imamo sa MMF-om, Žarkovićeva kaže da je sve povezano.

- Pretpostavljam da u ovoj reviziji BDP-a na dole, dakle ove smanjene projekcije, čak uopšte nisu ni uzele u obzir ono što bi moglo da se dešava sa NIS-om. Sasvim sam ubeđena da tu NIS u toj kalkulaciji uopšte ne postoji, zato što je on, naravno, i dalje pod znakom pitanja. Ali je to toliko velika priča da mislim da svi u tom lancu i ko se bavi predviđenjem i sa strane naravno Vlade da oni prosto veruju da će to do kraja biti rešeno koliko toliko pozitivno. Mislim na nas, pre svega, da će se naći novi kupac, u krajnjoj instanciji bila to na kraju i država, ali da se neće dopustiti da dođemo u takav problem da bi se onda to negativno odrazilo pre svega na budžet, jer bi to naravno napravilo dodatnu rupu u budžetu - objašnjava Žarkovićeva.

Ističe da bi se to odrazilo i na javne investicije, ali na drugi deo koji će MMF da ocenjuje – najavljeni rast plata u javnom sektoru, kao i penzija.

- Svi ti planirani investicioni projekti od strane države, to bi onda sve naravno bilo dovedeno u pitanje u slučaju da se desi nešto nepredviđeno sa NIS-om, ali ja verujem da će se to ipak na kraju rešiti - navodi Žarkovićeva.

Kada je reč o nižem javnom dugu, Žarkovićeva kaže da se to svakako pozitivno ocenjuje.

- Čak i "Standard end Purs", oni kažu da je to ono što na srednji rok nas može da izvuče. Naravno, i u situaciji da bude loša situacija sa stranim direktnim investicijama, dakle, to su ti, kako oni zovu, fiskalni amortizeri, ali mi sada u situaciji kada bismo morali da uvozimo energente, to bi se svakako loše odrazilo na naš platni bilans. NIS je do juče izvozio pola milijarde evra nafte na strano tržište, a sad odjednom vi morate da kupujete te energente, jer prostor privreda ne može da vam funkcioniše bez toga - objašnjava profesorka.

To bi naravno, napominje, izazvalo probleme za sam platni bilans i na duži rok bi bilo prilično nezgodno.

Poručuje da veruje da će se ono što će na kraju reći MMF poklopiti u velikoj meri sa onim što je već u svoj izveštaju rekao "Standard end Purs".

- Drugim rečima da još neće biti nikakav alarm, bez obzira što nama ta priča sa NIS-om stalno visi nad glavom i oni su toga svesni. Ali mislim da će to i dalje biti neke umirujuće poruke, što je kao što sam rekla reputaciono važno, pa je to onda i dalje neki signal investitorima da ovde je sve, da kažem, pod kontrolom za sada - poručuje Žarkovićeva.